Сенцов остается в Бутырском изоляторе – росСМИ
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, все еще находится в Бутырском изоляторе.
Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", – сказал собеседник агентства.
Касаясь противоречивых сведений о месте пребывания одной из главных фигур обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, в частности, информации о том, что он находится в СИЗО "Лефортово", источник пояснил:
"Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других".
Напомним:
- Ночью 30 августа появилась информация, что Россия передала Украине полизаключенных в обмен на россиян, заключенных в Украине. Об этом в Facebook написала сотрудница Верховной Рады Анна Исламова, чей пост распространил новый генпрокурор Руслан Рябошапка.
- Утром Служба безопасности опровергла совершение обмена и отметила, что переговоры продолжаются.
- Еще позже Офис президента вышел с комментарием, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.