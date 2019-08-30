Сенцов остается в Бутырском изоляторе – росСМИ

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Пятница, 30 августа 2019, 11:34

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, все еще находится в Бутырском изоляторе.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", – сказал собеседник агентства.

Касаясь противоречивых сведений о месте пребывания одной из главных фигур обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, в частности, информации о том, что он находится в СИЗО "Лефортово", источник пояснил:

"Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других".

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Темы: Сенцов


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