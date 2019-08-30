Повідомляють про обмін Сенцова та інших політв'язнів. СБУ радить не поспішати
Новообраний генпрокурор України Руслан Рябошапка у своєму Facebook поширив повідомлення про обмін утримуваними особами між Україною і Росією.
"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - йдеться у повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової, яке в ніч на п'ятницю поширив Рябошапка.
Пізніше Ісламова змінила свій пост на "Обмін триває", а згодом видалила його зовсім.
Водночас у Службі безпеки України вранці 30 серпня "Українській правді" дану інформацію поки не підтвердили та порадили почекати.
Пізніше в Офісі президента вийшли з коментарем про те, що звільнення ув’язнених у Росії українців в обмін на аналогічне звільнення Україною росіян ще не завершилося.
Передісторія:
- 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
- Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
- Припускали, що їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
- 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
- 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією.
- 29 серпня з'явилася інформація, що кримчанина Олега Сенцова доставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
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