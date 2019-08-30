Повідомляють про обмін Сенцова та інших політв'язнів. СБУ радить не поспішати

Новообраний генпрокурор України Руслан Рябошапка у своєму Facebook поширив повідомлення про обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - йдеться у повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової, яке в ніч на п'ятницю поширив Рябошапка.

Пізніше Ісламова змінила свій пост на "Обмін триває", а згодом видалила його зовсім.





Водночас у Службі безпеки України вранці 30 серпня "Українській правді" дану інформацію поки не підтвердили та порадили почекати.

Пізніше в Офісі президента вийшли з коментарем про те, що звільнення ув’язнених у Росії українців в обмін на аналогічне звільнення Україною росіян ще не завершилося.

Передісторія: