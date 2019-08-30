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Макрон згоден у найближчий час провести зустріч у Нормандському форматі

П'ятниця, 30 серпня 2019, 13:20

Джерело: прес-служба Офісу президента.

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність провести зустріч у Нормандському форматі найближчим часом.

Дослівно: "Макрон підтвердив намір провести зустріч у Нормандському форматі найближчим часом".

Деталі: Повідомлення на сайті ОП опублікували 30 серпня, однак розмова відбулася у четвер, 29 серпня.

Відзначається, що Зеленський і Макрон говорили півтори години.

Також президенти обговорили результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня у французькому місті Біарріца.

Зеленський висловив своє занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт "Сімки" у 2020 році.

Що було раніше: У заяві за підсумками саміту G7 йдеться, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.

Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".

Передісторія: 

  • Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини. Ангела Меркель того ж дня поговорила з Путіним.
  • Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.
  • Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.

Українська правда

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Теми: ФранціяУкраїнаЗеленський
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