Макрон згоден у найближчий час провести зустріч у Нормандському форматі
Джерело: прес-служба Офісу президента.
Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність провести зустріч у Нормандському форматі найближчим часом.
Дослівно: "Макрон підтвердив намір провести зустріч у Нормандському форматі найближчим часом".
Деталі: Повідомлення на сайті ОП опублікували 30 серпня, однак розмова відбулася у четвер, 29 серпня.
Відзначається, що Зеленський і Макрон говорили півтори години.
Також президенти обговорили результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня у французькому місті Біарріца.
Зеленський висловив своє занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт "Сімки" у 2020 році.
Що було раніше: У заяві за підсумками саміту G7 йдеться, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.
Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".
Передісторія:
- Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини. Ангела Меркель того ж дня поговорила з Путіним.
- Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.
- Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.