Макрона согласен в ближайшее время провести встречу в Нормандской формате

443 просмотра
Пятница, 30 августа 2019, 13:20

Источник: пресс-служба Офиса президента.

Президент Франции Эммануэль Макрона в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность провести встречу в Нормандской формате в ближайшее время.

Дословно: "Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандской формате в ближайшее время".

Детали: Сообщение на сайте ОП опубликовали 30 августа, однако разговор состоялся в четверг, 29 августа.

Отмечается, что Зеленский и Макрон говорили полтора часа.

Также президенты обсудили результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа во французском городе Биарриц.

Зеленский выразил свою обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в 2020 году.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".

Предыстория:

  • Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Франция Украина Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава МИД Франции утверждает, что Россия – это Европа 30 августа 2019, 12:20
Макрон напомнил Зеленскому о необходимости политических шагов для урегулирования конфликта с РФ 30 августа 2019, 09:01
Свадебный скандал с Богданом в Сен-Тропе: за главу ОП заступилась невеста 29 августа 2019, 01:31
Все новости
Главные новости
Боевики убили украинского бойца, обстреливая Водяное
ГБР и СБУ пришли с обысками в офис "Суспильного" и к Аласании
Офис Зеленского: Взаимное освобождение украинцев и россиян еще идет
Сообщают об обмене Сенцова и других политзаключенных. СБУ советует не спешить
Все новости
Фото

Какая она – Зе!Рада

улыбнитесь!

11 фото, которые показывают, что после рождения детей жизнь меняется навсегда

Любовь

9 ошибок влюбленных пар перед сном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів