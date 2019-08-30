Макрона согласен в ближайшее время провести встречу в Нормандской формате
Источник: пресс-служба Офиса президента.
Президент Франции Эммануэль Макрона в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность провести встречу в Нормандской формате в ближайшее время.
Дословно: "Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандской формате в ближайшее время".
Детали: Сообщение на сайте ОП опубликовали 30 августа, однако разговор состоялся в четверг, 29 августа.
Отмечается, что Зеленский и Макрон говорили полтора часа.
Также президенты обсудили результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа во французском городе Биарриц.
Зеленский выразил свою обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в 2020 году.
Что было ранее: Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".
Предыстория:
- Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.
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