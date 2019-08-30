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Макрона согласен в ближайшее время провести встречу в Нормандской формате

Пятница, 30 августа 2019, 13:20

Источник: пресс-служба Офиса президента.

Президент Франции Эммануэль Макрона в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность провести встречу в Нормандской формате в ближайшее время.

Дословно: "Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандской формате в ближайшее время".

Детали: Сообщение на сайте ОП опубликовали 30 августа, однако разговор состоялся в четверг, 29 августа.

Отмечается, что Зеленский и Макрон говорили полтора часа.

Также президенты обсудили результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа во французском городе Биарриц.

Зеленский выразил свою обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в 2020 году.

Что было ранее: В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".

Предыстория:

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии. Ангела Меркель в тот же день поговорила с Путиным.
  • Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров стран "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре.
  • Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.

Украинская правда

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Темы: ФранцияУкраинаЗеленский
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