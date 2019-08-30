Макрона согласен в ближайшее время провести встречу в Нормандской формате

Источник: пресс-служба Офиса президента.

Президент Франции Эммануэль Макрона в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность провести встречу в Нормандской формате в ближайшее время.

Дословно: "Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандской формате в ближайшее время".

Детали: Сообщение на сайте ОП опубликовали 30 августа, однако разговор состоялся в четверг, 29 августа.

Отмечается, что Зеленский и Макрон говорили полтора часа.

Также президенты обсудили результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа во французском городе Биарриц.

Зеленский выразил свою обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в 2020 году.

Что было ранее: В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Президент Владимир Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате".

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