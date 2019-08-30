Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд виправдав екс-беркутівця у справі про катування майданівців на колонаді

П'ятниця, 30 серпня 2019, 13:31
Суд виправдав екс-беркутівця у справі про катування майданівців на колонаді
Артем Ващенко, Громадське

Джерело: "Громадське".

Дніпровський райсуд Києва 30 серпня виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.

Рішення суду: "Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна – ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим".

Деталі: обвинуваченого Хандрикін на судовому засіданні не було.

Передісторія:

  • Андрій Хандрикін є працівником харківської поліції.
  • Окрім Хандрикіна у цій справі фігурують ще двоє колишніх працівників "Беркуту": Владислав Мастега та Артем Войлоков, які після оголошення їм про підозру втекли до Росії. Їх оголосили у розшук, а провадження, щодо них виділили в окремі і призупинили.
  • Хандрикін був єдиним обвинуваченим у справі. Дебати у справі про катування двох активістів почалися у суді ще 4 квітня. Обвинувачення просило позбавити Хандрикіна волі на 8 років.
  • За інформацією слідства, 20 січня 2014 року Хандрикін і ще двоє силовиків побили й затримали 23-річного Владислава Цілицького та неповнолітнього Михайла Низкогуза, які разом із іншими протестувальниками вилізли на колонаду стадіону "Динамо" на розі вулиць Грушевського та Паркової у Києві.
  • Цілицький отримав струс мозку, гематоми, йому вибили щелепу й зламали ніс. Він згадував, що "били і ловили всіх", а під вартою тримали, "щоб шантажувати інших людей". Владислава тоді звинуватили в опорі правоохоронцям, організації несанкціонованого мітингу та державній зраді.
  • 20 січня 2014 року співробітникам спецпідрозділу МВС "Беркут" дозволили застосовувати фізичну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю до мітингувальників.
  • Окрім затримань і застосування сили до протестувальників і журналістів, того дня міліція роздягла та обстріляла двох чоловіків поблизу із місцем протестів.

Теми: МайданБеркутсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Майдан
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: