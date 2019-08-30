Суд виправдав екс-беркутівця у справі про катування майданівців на колонаді
Джерело: "Громадське".
Дніпровський райсуд Києва 30 серпня виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.
Рішення суду: "Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна – ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим".
Деталі: обвинуваченого Хандрикін на судовому засіданні не було.
Передісторія:
- Андрій Хандрикін є працівником харківської поліції.
- Окрім Хандрикіна у цій справі фігурують ще двоє колишніх працівників "Беркуту": Владислав Мастега та Артем Войлоков, які після оголошення їм про підозру втекли до Росії. Їх оголосили у розшук, а провадження, щодо них виділили в окремі і призупинили.
- Хандрикін був єдиним обвинуваченим у справі. Дебати у справі про катування двох активістів почалися у суді ще 4 квітня. Обвинувачення просило позбавити Хандрикіна волі на 8 років.
- За інформацією слідства, 20 січня 2014 року Хандрикін і ще двоє силовиків побили й затримали 23-річного Владислава Цілицького та неповнолітнього Михайла Низкогуза, які разом із іншими протестувальниками вилізли на колонаду стадіону "Динамо" на розі вулиць Грушевського та Паркової у Києві.
- Цілицький отримав струс мозку, гематоми, йому вибили щелепу й зламали ніс. Він згадував, що "били і ловили всіх", а під вартою тримали, "щоб шантажувати інших людей". Владислава тоді звинуватили в опорі правоохоронцям, організації несанкціонованого мітингу та державній зраді.
- 20 січня 2014 року співробітникам спецпідрозділу МВС "Беркут" дозволили застосовувати фізичну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю до мітингувальників.
- Окрім затримань і застосування сили до протестувальників і журналістів, того дня міліція роздягла та обстріляла двох чоловіків поблизу із місцем протестів.
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