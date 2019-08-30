Суд виправдав екс-беркутівця у справі про катування майданівців на колонаді

10675 переглядів
П'ятниця, 30 серпня 2019, 13:31
Артем Ващенко, Громадське

Джерело: "Громадське".

Дніпровський райсуд Києва 30 серпня виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.

Рішення суду: "Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна – ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим".

Деталі: обвинуваченого Хандрикін на судовому засіданні не було.

Передісторія:

  • Андрій Хандрикін є працівником харківської поліції.
  • Окрім Хандрикіна у цій справі фігурують ще двоє колишніх працівників "Беркуту": Владислав Мастега та Артем Войлоков, які після оголошення їм про підозру втекли до Росії. Їх оголосили у розшук, а провадження, щодо них виділили в окремі і призупинили.
  • Хандрикін був єдиним обвинуваченим у справі. Дебати у справі про катування двох активістів почалися у суді ще 4 квітня. Обвинувачення просило позбавити Хандрикіна волі на 8 років.
  • За інформацією слідства, 20 січня 2014 року Хандрикін і ще двоє силовиків побили й затримали 23-річного Владислава Цілицького та неповнолітнього Михайла Низкогуза, які разом із іншими протестувальниками вилізли на колонаду стадіону "Динамо" на розі вулиць Грушевського та Паркової у Києві.
  • Цілицький отримав струс мозку, гематоми, йому вибили щелепу й зламали ніс. Він згадував, що "били і ловили всіх", а під вартою тримали, "щоб шантажувати інших людей". Владислава тоді звинуватили в опорі правоохоронцям, організації несанкціонованого мітингу та державній зраді.
  • 20 січня 2014 року співробітникам спецпідрозділу МВС "Беркут" дозволили застосовувати фізичну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю до мітингувальників.
  • Окрім затримань і застосування сили до протестувальників і журналістів, того дня міліція роздягла та обстріляла двох чоловіків поблизу із місцем протестів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Майдан Беркут суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Львові відкрили першу частину меморіалу Небесної сотні 23 серпня 2019, 18:03
Суд розглянув апеляції екс-беркутівців у справі розстрілів на Майдані 21 серпня 2019, 23:52
Справа Майдану: суд викликав на допит Портнова, Кличка, Парубія, Луценка 20 серпня 2019, 15:19
Усі новини
Головні новини
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Гонтареву збила машина
Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз
Усі новини
здоров'я

Чому важливо вимірювати об'єми талії

школа

Як підготувати дитину до нового навчального року? 6 підказок психолога

здоров'я

Звідки береться пил, як його позбутись та як він впливає на наше здоров'я