Суд виправдав екс-беркутівця у справі про катування майданівців на колонаді

Джерело: "Громадське".

Дніпровський райсуд Києва 30 серпня виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.

Рішення суду: "Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна – ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим".

Деталі: обвинуваченого Хандрикін на судовому засіданні не було.

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