Суд оправдал экс-беркутовца по делу о пытках майдановцев на колоннаде

Источник: "Громадське".

Днепровский райсуд Киева 30 августа оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Решение суда: "Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина – ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным".

Детали: обвиняемого Хандрыкина на судебном заседании не было.

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