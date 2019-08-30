Суд оправдал экс-беркутовца по делу о пытках майдановцев на колоннаде

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Пятница, 30 августа 2019, 13:31

Источник: "Громадське".

Днепровский райсуд Киева 30 августа оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Решение суда: "Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина – ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным".

Детали: обвиняемого Хандрыкина на судебном заседании не было.

Предыстория:

  • Андрей Хандрыкин является работником харьковской полиции.
  • Кроме Хандрыкина в этом деле фигурируют еще два бывших сотрудника "Беркута": Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении сбежали в Россию. Их объявили в розыск, а производство по ним выделили в отдельное – и приостановили.
  • Хандрыкин является единственным обвиняемым по делу.

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Темы: Майдан Беркут суд


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