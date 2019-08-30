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Суд оправдал экс-беркутовца по делу о пытках майдановцев на колоннаде

Пятница, 30 августа 2019, 13:31
Суд оправдал экс-беркутовца по делу о пытках майдановцев на колоннаде
Артем Ващенко, Громадське

Источник: "Громадське".

Днепровский райсуд Киева 30 августа оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Решение суда: "Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина – ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным".

Детали: обвиняемого Хандрыкина на судебном заседании не было.

Предыстория:

  • Андрей Хандрыкин является работником харьковской полиции.
  • Кроме Хандрыкина в этом деле фигурируют еще два бывших сотрудника "Беркута": Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении сбежали в Россию. Их объявили в розыск, а производство по ним выделили в отдельное – и приостановили.
  • Хандрыкин является единственным обвиняемым по делу. Дебаты по делу о пытках двух активистов начались в суде еще 4 апреля. Обвинение просило лишить Хандрыкина свободы на 8 лет.
  • По информации следствия, 20 января 2014 года Хандрыкин и еще двое силовиков избили и задержали 23-летнего Владислава Цылицкого и несовершеннолетнего Михаила Низкогуза, которые вместе с другими протестующими вылезли на колоннаду стадиона "Динамо" на углу улиц Грушевского и Парковой в Киеве.
  • Цылицкий получил сотрясение мозга, гематомы, ему выбили челюсть и сломали нос. Он вспоминал, что "били и ловили всех", а под стражей держали, "чтобы шантажировать других людей". Владислава тогда обвинили в сопротивлении правоохранителям, организации несанкционированного митинга и государственной измене.
  • 20 января 2014 года сотрудникам спецподразделения МВД "Беркут" позволили применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие к митингующим.
  • Кроме задержаний и применения силы к протестующим и журналистам, в тот день милиция раздела и обстреляла двух мужчин вблизи места протестов.

Темы: МайданБеркутсуд
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