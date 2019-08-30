Аласанія розповів, що забрали ДБРівці з його помешкання

Джерело: сторінка Зураба Аласанії у Facebook

Голова правління "UA:Суспільне мовлення" Зураб Аласанія повідомив що слідчі, які прийшли до його помешкання з обшуком, поводилися дуже ввічливо і спокійно.

Пряма мова Зураба Аласанії: "Полковник, підполковник та майор СБУ - за кадром, слідча ДБР за фортепіано, пише протокол обшуку. Що саме шукають - сказати складно, ухвалу суду мають на вилучення паперів і електронних носіїв. Забрали якісь старі копії якихось старих робочих документів, а також матеріали конференції Ради Европи по стратегічному розвитку Суспільного".

"Чи є думки про політичні корені, пов‘язані зі свободою слова? І чи не пов’язано це з позовом пана Богдана до програми Схеми і до НСТУ? Не знаю... мені поки здається, ДБР демонструє м‘язи…, показує новій владі, що в строю правоохоронців вони теж помітні".

Деталі: Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки проводить обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", у помешканні голови правління "UA:Суспільне мовлення" Зураба Аласанії, а також в оселях кількох інших працівників мовника.

Зураб Аласанія наголосив: важко зрозуміти, чого хочуть співробітники ДБР. Документи, що стосуються руху фінансів, вилучаються і на НСТУ. Він додав, що підслідність ДБР - це державні компанії, а Суспільний мовник не є такою компанією.

Аласанія додав, що приховувати йому нічого і він готовий до допитів.

Пряма мова Зураба Аласанії: "Інша справа, якщо стане зрозуміло, що таким чином чиниться тиск з метою приструнити Суспільне, то мовчати ми також не станемо".

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