Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аласания рассказал, что забрали ГБРовцы из его квартиры

Пятница, 30 августа 2019, 14:56

Источник: страница Зураба Аласания в Facebook

Председатель правления "UA: Суспильного мовлення" Зураб Аласания сообщил, что следователи, которые пришли в его дом с обыском, вели себя очень вежливо и спокойно.

Прямая речь Зураба Аласания: "Полковник, подполковник и майор СБУ - за кадром, следователь ГБР за фортепиано, пишет протокол обыска. Что именно ищут - сказать сложно, имеют постановление суда на изъятие бумаг и электронных носителей. Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию Суспильного".

"Есть ли мысли о политических корнях, связанных со свободой слова? И не связано ли это с иском господина Богдана программе Схемы и к НОТУ? Не знаю ... мне пока кажется, ГБР демонстрирует мышцы ..., показывает новой власти, что в строю правоохранителей они заметны".

Детали: Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности проводит обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", в квартире председателя правления "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласания, а также в домах нескольких других работников вещателя.

Зураб Аласания подчеркнул: трудно понять, чего хотят сотрудники ГБР. Документы, касающиеся движения финансов, изымаются и на НОТУ. Он добавил, что подследственность ГБР - это государственные компании, а Суспильный мовник не является такой компанией.

Аласания добавил, что скрывать ему нечего и он готов к допросам.

Прямая речь Зураба Аласания: "Другое дело, если станет ясно, что таким образом оказывается давление с целью приструнить Суспильне, то молчать мы также не станем".

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: "Суспильне"ГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
"Суспильне"
Продавщица в Киевской области вытолкала нападающего пинками за двери магазина
"Суспільне" сообщает о приезде Макрона уже в среду
"Суспільне" дисквалифицировало Паш даже без ее отказа – за поддельную справку
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
Все новости...
Реклама: