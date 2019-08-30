Аласания рассказал, что забрали ГБРовцы из его квартиры

Источник: страница Зураба Аласания в Facebook

Председатель правления "UA: Суспильного мовлення" Зураб Аласания сообщил, что следователи, которые пришли в его дом с обыском, вели себя очень вежливо и спокойно.

Прямая речь Зураба Аласания: "Полковник, подполковник и майор СБУ - за кадром, следователь ГБР за фортепиано, пишет протокол обыска. Что именно ищут - сказать сложно, имеют постановление суда на изъятие бумаг и электронных носителей. Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию Суспильного".

"Есть ли мысли о политических корнях, связанных со свободой слова? И не связано ли это с иском господина Богдана программе Схемы и к НОТУ? Не знаю ... мне пока кажется, ГБР демонстрирует мышцы ..., показывает новой власти, что в строю правоохранителей они заметны".

Детали: Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности проводит обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", в квартире председателя правления "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласания, а также в домах нескольких других работников вещателя.

Зураб Аласания подчеркнул: трудно понять, чего хотят сотрудники ГБР. Документы, касающиеся движения финансов, изымаются и на НОТУ. Он добавил, что подследственность ГБР - это государственные компании, а Суспильный мовник не является такой компанией.

Аласания добавил, что скрывать ему нечего и он готов к допросам.

Прямая речь Зураба Аласания: "Другое дело, если станет ясно, что таким образом оказывается давление с целью приструнить Суспильне, то молчать мы также не станем".

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