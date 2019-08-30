Поліція: У Києві затримали 2 організаторів "псевдомітингів"

Поліцейські заявили про затримання двох організаторів замовних мітингів на захист затриманого торік Віктора Зайця, якого правоохоронці звинувачують у збиранні компромату й шантажі посадових осіб.

Департамент захисту економіки Нацполіції не називає імен, але джерела "Української правди" у правоохоронних органах кажуть, що затриманий торік – це Віктор Заєць.

Заєць очолює ВГО "Всеукраїнська спілка народних реформ". Його затримали у жовтні 2018 року у складі групи людей, які нібито вимагали від 20 до 30 тисяч гривень із посадових осіб за нерозголошення компромату, здобутого під виглядом антикорупційної діяльності.

За твердженням поліції, представники громадської організації спеціально шукали й фальсифікували компромат на працівників державних органів і комерційних структур, а потім "погрожували фізичною розправою та знищенням майна" в разі невиплат і чинили інформаційний тиск.

Після затримання керівнику групи повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, суд узяв його під варту. Представники Зайця подавали апеляції, однак суд відмовляв у задоволенні їхніх вимог.

За твердженням поліції, аби судді прийняли рішення на користь фігуранта, під стінами Апеляційного суду Києва влаштовували проплачені мітинги проти суддів – і слідчі встановили їх організаторів.

"Ними виявилися двоє місцевих мешканців, які за свої "послуги" так само брали кошти. Суми коливалися від 20 до 30 тисяч гривень, в залежності від кількості учасників та виготовленої "агітпродукції" тощо", – повідомляє поліція.

Під час обшуків у них вилучили: "чорнові" записи, продукцію, яку використовували під час акцій, та інше, що підтверджує причетність цих людей до протиправної діяльності.

Обох організаторів затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 ККУ (втручання в діяльність судових органів).

Місяць тому блогерська платформа Enigma повідомляла, що її почали блокувати нібито через матеріал, у якому йшлося, що арешт Віктора Зайця "сфабрикували" Олена Дегрик-Шевцова та її чоловік-поліцейський Євген Шевцов, адвокат Артем Шамрай і заступник начальника ДФС Києва Ігор Скороход.