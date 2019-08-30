Полиция: В Киеве задержали 2 организаторов "псевдомитингов"

Полицейские заявили о задержании двух организаторов заказных митингов в защиту задержанного в прошлом году Виктора Зайца, которого правоохранители обвиняют в сборе компромата и шантаже должностных лиц.

Департамент защиты экономики Нацполиции не называет имен, но источники "Украинской правды" в правоохранительных органах говорят, что задержанный в прошлом году – это Виктор Заяц.

Заяц возглавляет ВОО "Всеукраинский союз народных реформ". Его задержали в октябре 2018 года в составе группы людей, которые якобы требовали от 20 до 30 тысяч гривен с должностных лиц за неразглашение компромата, добытого под видом антикоррупционной деятельности.

По утверждению полиции, представители общественной организации специально искали и фальсифицировали компромат на работников государственных органов и коммерческих структур, а затем "угрожали физической расправой и уничтожением имущества" в случае невыплат и оказывали информационное давление.

После задержания руководителю группы сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, суд взял его под стражу. Представители Зайца подавали апелляции, однако суд отказывал в удовлетворении их требований.

По утверждению полиции, чтобы судьи приняли решение в пользу фигуранта, под стенами Апелляционного суда Киева устраивали проплаченные митинги против судей – и следователи установили их организаторов.

"Ими оказались двое местных жителей, которые за свои "услуги" так же брали деньги. Суммы колебались от 20 до 30 тысяч гривен, в зависимости от количества участников и изготовленной "агитпродукции" и т.п.", – сообщает полиция.

Во время обысков у них изъяли: "черновые" записи, продукцию, которую использовали во время акций, и прочее, что подтверждает причастность этих людей к противоправной деятельности.

Обоих организаторов задержали. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК (вмешательство в деятельность судебных органов).

Месяц назад блогерская платформа Enigma сообщала, что ее начали блокировать якобы из-за материала, в котором говорилось, что арест Виктора Зайца "сфабриковали" Елена Дегрик-Шевцова и ее муж-полицейский Евгений Шевцов, адвокат Артем Шамрай и заместитель начальника ГФС Киева Игорь Скороход.