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З’явилося ім’я та фото морпіха, якого застрелили бойовики біля Водяного

П'ятниця, 30 серпня 2019, 15:29

Джерело: Facebook-сторінка 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Внаслідок обстрілу бойовиків поблизу Водяного загинув молодший сержант Сергій Савінов, який служив у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Дослівно: "Сьогодні, близько 09.00, поблизу населеного пункту Водяне, від ворожого обстрілу в бік позицій наших захисників, отримав несумісне з життям поранення наш побратим - молодший сержант Савінов Сергій Васильович.

Росія вкотре забрала життя єдиного сина у матері…". 

Деталі: Командування морських піхотинців висловило співчуття рідним солдата.

 
Сергій Савінов
фото: Баштанська РДА

Савінов родом із села Мар'ївка Баштанського району, Миколаївської області. На сайті Баштанської райдержадміністрації висловили співчуття через смерть військового. 

Що було раніше: 30 серпня українські захисники зафіксували 4 прицільні обстріли з боку бойовиків на Донбасі, внаслідок чого загинув один боєць Об'єднаних сил України.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСобстріл
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