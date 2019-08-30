Появилось фото и имя морпеха, которого застрелили боевики у Водяного

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Пятница, 30 августа 2019, 15:29

Источник: Facebook-страница 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

В результате обстрела боевиков вблизи Водяного погиб младший сержант Сергей Савинов, который служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Дословно: "Сегодня, около 09.00, вблизи населенного пункта Водяное, от вражеского обстрела в сторону позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение наш собрат - младший сержант Савинов Сергей Васильевич... Россия в очередной раз унесла жизни единственного сына у матери".

Детали: Командование морских пехотинцев выразило соболезнования родным солдата.

 
Сергей Савинов
фото: Баштанской РГА

Савинов родом из села Марьевка Баштанского района, Николаевской области. На сайте Баштанской райгосадминистрации выразили соболезнования из-за смерти военного.

Что было раньше: 30 августа украинские защитники зафиксировали 4 прицельных обстрела со стороны боевиков на Донбассе, в результате чего погиб один боец Объединенных сил Украины.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС обстрел


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