Бойовики вбили українського бійця, обстрілюючи Водяне

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 12:57

Джерело: денне зведення штабу ООС станом на 12:00 30 серпня.

Від початку поточної доби українські захисники зафіксували 4 прицільні обстріли з боку бойовиків на Донбасі, внаслідок чого загинув один боєць Об'єднаних сил України.

Командування ОС: "Усі сьогоднішні збройні провокації ворог здійснив з напрямку окупованої Ужівки в бік позицій оборонців Водяного.

Спочатку окупанти порушили режим тиші після 01:00 ночі застосувавши стрілецьку зброю. Далі близько 09:00 зафіксовано веденню ворожого снайперського вогню.

Після 09:35 наші воїни зафіксували розриви 4-х ворожих мін калібру 82 мм, а о 10:40 російсько-окупаційні війська ввели в дію міномет вже 120-го калібру, випустивши чотири боєприпаси.

Із сумом повідомляємо, що від початку цієї доби Об’єднані сили зазнали непоправної втрати: внаслідок прицільних ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець".

36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського згодом повідомила, що внаслідок обстрілу поблизу Водяного загинув молодший сержант Сергій Савінов.

За попередню добу, 29 серпня, бойовики 17 разів обстріляли позиції захисників України, без втрат для українського війська.

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Теми: ООС бойові дії Донбас армія


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