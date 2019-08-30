Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 16:02
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський пропонує зменшити склад Верховної Ради до 300 народних депутатів і запровадити суто пропорційну виборчу систему.

Про це свідчить текст законопроекту із запропонованими змінами до Конституції, визначеного главою держави як невідкладний.

Документом пропонується внести зміни до 2 статей Основного закону. Зокрема в статті 76

пропонується прописати: "Конституційний склад Верховної Ради України – триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років".

Також пропонується вилучити із тексту цієї статті принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, "оскільки має місце дублювання статті 71 Конституції України".

Крім цього Зеленський пропонує запровадити такий виборчий ценз, як володіння державною мовою:

"Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою".

У статті 77 планується норма, якою закріплюється пропорційна виборча система на парламентських виборах.

Нагадаємо:

  • 29 серпня запрацювала Верховна Рада 9-го скликання. Цього ж дня Зеленський вніс законопроект про зменшення кількості народних депутатів, текст якого був відсутній.
  • На закритій зустрічі Володимира Зеленського із партією "Слуга народу" 28 серпня обговорювалося питання зменшення кількості народних депутатів.
  • 27 серпня спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки. 

Українська правда

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Теми: Конституція Зеленський


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