Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский предлагает урезать число нардепов до 300 и ввести языковой ценз

Пятница, 30 августа 2019, 16:02
Зеленский предлагает урезать число нардепов до 300 и ввести языковой ценз
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить состав Верховной Рады до 300 народных депутатов и ввести чисто пропорциональную систему.

Об этом свидетельствует текст законопроекта с предложенными изменениями в Конституцию, определенного главой государства как неотложный.

Документом предлагается внести изменения в две статьи Основного закона. В частности в статье 76 предлагается прописать: "Конституционный состав Верховной Рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет".

Также предлагается изъять из текста этой статьи принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, осуществляется путем тайного голосования, "поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции".

Кроме этого Зеленский предлагает ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком:

"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком".

В статье 77 планируется норма, которой закрепляется пропорциональная избирательная система на парламентских выборах.

Напомним:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КонституцияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Конституция
"Мы, народ Украины...". Конституционный манифест
Бизнес обнародовал манифест в защиту ст. 42 Конституции: президента просят вмешаться
Конституция Украины является источником обязанностей государства
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
Все новости...
Реклама: