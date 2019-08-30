Зеленский предлагает урезать число нардепов до 300 и ввести языковой ценз
Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить состав Верховной Рады до 300 народных депутатов и ввести чисто пропорциональную систему.
Об этом свидетельствует текст законопроекта с предложенными изменениями в Конституцию, определенного главой государства как неотложный.
Документом предлагается внести изменения в две статьи Основного закона. В частности в статье 76 предлагается прописать: "Конституционный состав Верховной Рады Украины - триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет".
Также предлагается изъять из текста этой статьи принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, осуществляется путем тайного голосования, "поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции".
Кроме этого Зеленский предлагает ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком:
"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком".
В статье 77 планируется норма, которой закрепляется пропорциональная избирательная система на парламентских выборах.
Напомним:
- 29 августа начала работать Верховная Рада 9-го созыва. В этот же день Зеленский внес законопроект об уменьшении количества народных депутатов, текст которого отсутствовал.
- На закрытой встрече Владимира Зеленского с партией "Слуга народа" 28 августа обсуждался вопрос уменьшения количества народных депутатов.
- 27 августа спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
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