Посольство КНР каже, що США брешуть Україні про крадіжку технологій
Джерело: брифінг посла КНР в Україні Ду Вея.
У посольстві Китаю в Україні заявляють, що Китай не краде технології інших держав, як заявляють Сполучені Штати Америки, та запевняють, що співробітництво з Україною є взаємовигідним.
Пряма мова Ду Вея: "Звинувачення, що Китай краде технології інших країн не мають під собою жодних підстав. Брехня, обман і крадіжка - це все не про нас".
"Китай ніколи не використовував і не буде використовувати інструменти тиску, нахабно втручаючись у внутрішні інтереси України".
Деталі: Китайський посол стверджує, що США брешуть, тому що "бояться загрози" Китаю. Також Ду Вей наполягає, що співробітництво між Китаєм та Україною розвивається.
Відповідаючи на заяви радника президента США Джона Болтона про можливу шкоду від співпраці з Китаєм, посол сказав, що Америка не інвестувала в оборонну сферу України і припустив, що США хочуть нашкодити оборонному комплексу України.
Цьому передувала заява радника президента США Джона Болтона в Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.
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Передісторія:
- Запорізький завод бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" – один із провідних світових виробників двигунів для авіаційної промисловості.
- 25 серпня директор зі зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Groupвже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".
- Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадитипридбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.
- Експерти вважають, що Україна може втратити авіатехнології в результаті продажу понад 50% акцій заводу "Мотор Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.
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