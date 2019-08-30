США лжет, что Китай ворует технологии – посольство КНР

Источник: брифинг посла КНР в Украине Ду Вэя.

В посольстве Китая в Украине заявляют, что Китай не ворует технологии других государств, как заявляют США, и уверяют, что сотрудничество с Украиной является взаимовыгодным.

Прямая речь Ду Вэя: "Обвинения, что Китай ворует технологии других стран не имеют под собой никаких оснований. Ложь, обман и воровство – это все не про нас. Китай никогда не использовал и не будет использовать инструменты давления, нагло вмешиваясь во внутренние интересы Украины".

Детали: Китайский посол утверждает, что США лгут, потому что "боятся угрозы" Китая. Также Ду Вэй настаивает, что сотрудничество между Китаем и Украиной развивается.

Отвечая на заявления советника президента США Джона Болтона о возможном вреде от сотрудничества с Китаем, посол сказал, что Америка не инвестировала в оборонную сферу Украины и предположил, что США хотят навредить оборонному комплексу Украины.

Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.

Знать больше: Дракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины

Предыстория: