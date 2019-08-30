США лжет, что Китай ворует технологии – посольство КНР

692 просмотра
Пятница, 30 августа 2019, 16:57

Источник: брифинг посла КНР в Украине Ду Вэя.

В посольстве Китая в Украине заявляют, что Китай не ворует технологии других государств, как заявляют США, и уверяют, что сотрудничество с Украиной является взаимовыгодным.

Прямая речь Ду Вэя: "Обвинения, что Китай ворует технологии других стран не имеют под собой никаких оснований. Ложь, обман и воровство – это все не про нас. Китай никогда не использовал и не будет использовать инструменты давления, нагло вмешиваясь во внутренние интересы Украины".

Детали: Китайский посол утверждает, что США лгут, потому что "боятся угрозы" Китая. Также Ду Вэй настаивает, что сотрудничество между Китаем и Украиной развивается.

Отвечая на заявления советника президента США Джона Болтона о возможном вреде от сотрудничества с Китаем, посол сказал, что Америка не инвестировала в оборонную сферу Украины и предположил, что США хотят навредить оборонному комплексу Украины.

Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.

Знать большеДракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины

Предыстория:

  • Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
  • 25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Groupуже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".
  • Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупкекитайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
  • Эксперты считают, что Украина может потерять авиатехнологиив результате продажи более 50% акций завода "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Китай армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Китайское посольство возмутилось заявлением Болтона на счет "Мотор Сичи" 29 августа 2019, 14:25
США беспокоит продажа "Мотор-Сичи" китайцам – Болтон 28 августа 2019, 18:37
Дракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины 28 августа 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Гонтареву сбила машина
Зеленский предлагает урезать число нардепов до 300 и ввести языковой ценз
Новый премьер объяснил, как оставили Авакова: "красные линии"
Гончаруку нравятся реформы Супрун и Гриневич, но их надо проверить
Все новости
еда

Фастфуд и снеки: чем грозят и как приучить ребенка их есть

улыбнитесь!

11 фото, которые показывают, что после рождения детей жизнь меняется навсегда

психология

10 признаков того, что вы никогда не разбогатеете

Поиск по сайту
Архив
Весь архів