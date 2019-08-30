США лжет, что Китай ворует технологии – посольство КНР
Источник: брифинг посла КНР в Украине Ду Вэя.
В посольстве Китая в Украине заявляют, что Китай не ворует технологии других государств, как заявляют США, и уверяют, что сотрудничество с Украиной является взаимовыгодным.
Прямая речь Ду Вэя: "Обвинения, что Китай ворует технологии других стран не имеют под собой никаких оснований. Ложь, обман и воровство – это все не про нас. Китай никогда не использовал и не будет использовать инструменты давления, нагло вмешиваясь во внутренние интересы Украины".
Детали: Китайский посол утверждает, что США лгут, потому что "боятся угрозы" Китая. Также Ду Вэй настаивает, что сотрудничество между Китаем и Украиной развивается.
Отвечая на заявления советника президента США Джона Болтона о возможном вреде от сотрудничества с Китаем, посол сказал, что Америка не инвестировала в оборонную сферу Украины и предположил, что США хотят навредить оборонному комплексу Украины.
Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.
Знать больше: Дракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины
Предыстория:
- Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
- 25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Groupуже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".
- Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупкекитайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
- Эксперты считают, что Украина может потерять авиатехнологиив результате продажи более 50% акций завода "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.
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