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США лжет, что Китай ворует технологии – посольство КНР

Пятница, 30 августа 2019, 16:57

Источник: брифинг посла КНР в Украине Ду Вэя.

В посольстве Китая в Украине заявляют, что Китай не ворует технологии других государств, как заявляют США, и уверяют, что сотрудничество с Украиной является взаимовыгодным.

Прямая речь Ду Вэя: "Обвинения, что Китай ворует технологии других стран не имеют под собой никаких оснований. Ложь, обман и воровство – это все не про нас. Китай никогда не использовал и не будет использовать инструменты давления, нагло вмешиваясь во внутренние интересы Украины".

Детали: Китайский посол утверждает, что США лгут, потому что "боятся угрозы" Китая. Также Ду Вэй настаивает, что сотрудничество между Китаем и Украиной развивается.

Отвечая на заявления советника президента США Джона Болтона о возможном вреде от сотрудничества с Китаем, посол сказал, что Америка не инвестировала в оборонную сферу Украины и предположил, что США хотят навредить оборонному комплексу Украины.

 

Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.

Знать большеДракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины

Предыстория:

  • Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
  • 25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Groupуже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".
  • Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупкекитайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
  • Эксперты считают, что Украина может потерять авиатехнологиив результате продажи более 50% акций завода "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Соня Лукашова, УП
Темы: Китайармия
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