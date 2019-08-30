Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский хочет не давать денег партиям, проигравшим на выборах

Пятница, 30 августа 2019, 20:45

Источник: законопроект №1029 

Президент Владимир Зеленский предлагает не выделять средства политическим силам, не преодолевшим 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Детали: Зеленский также намерен сократить госфинансирование политических партий. 

Так, предлагается выделять партиям ежегодно одну сотую часть минимальной заработной платы, умноженную на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду. 

Сейчас этот коэффициент составляет две сотых.

Право на финансирование от государства будут иметь партии, которые на выборах набрали не менее 5% голосов.

Что было раньше: 23 августа петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий, размещенная 23 июля на сайте главы государства, набрала больше 25 тысяч голосов. 

29 августа Зеленский внес в Раду законопроект "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Напомним:

  • В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между политическими партиями 565,7 миллионов гривен. 
  • Политическая партия имеет право на получение госфинансирования, если на последних выборах ее список кандидатов получил не менее 2% голосов избирателей. 
  • НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля. В список также попала партия пророссийского пропагандиста Анатолия Шария "Партия Шария".

Украинская правда
Темы: законодательствоЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
законодательство
Президент подписал закон, облегчающий военным увольнение в запас
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
Все новости...
Реклама: