Зеленский хочет не давать денег партиям, проигравшим на выборах

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Пятница, 30 августа 2019, 20:45

Источник: законопроект №1029 

Президент Владимир Зеленский предлагает не выделять средства политическим силам, не преодолевшим 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Детали: Зеленский также намерен сократить госфинансирование политических партий. 

Так, предлагается выделять партиям ежегодно одну сотую часть минимальной заработной платы, умноженную на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду. 

Сейчас этот коэффициент составляет две сотых.

Право на финансирование от государства будут иметь партии, которые на выборах набрали не менее 5% голосов.

Что было раньше: 23 августа петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий, размещенная 23 июля на сайте главы государства, набрала больше 25 тысяч голосов. 

29 августа Зеленский внес в Раду законопроект "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Напомним:

  • В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между политическими партиями 565,7 миллионов гривен. 
  • Политическая партия имеет право на получение госфинансирования, если на последних выборах ее список кандидатов получил не менее 2% голосов избирателей. 
  • НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля. В список также попала партия пророссийского пропагандиста Анатолия Шария "Партия Шария".

Украинская правда

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Темы: законодательство Зеленский


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