Зеленский хочет не давать денег партиям, проигравшим на выборах
Источник: законопроект №1029
Президент Владимир Зеленский предлагает не выделять средства политическим силам, не преодолевшим 5% порог на выборах в Верховную Раду.
Детали: Зеленский также намерен сократить госфинансирование политических партий.
Так, предлагается выделять партиям ежегодно одну сотую часть минимальной заработной платы, умноженную на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду.
Сейчас этот коэффициент составляет две сотых.
Право на финансирование от государства будут иметь партии, которые на выборах набрали не менее 5% голосов.
Что было раньше: 23 августа петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий, размещенная 23 июля на сайте главы государства, набрала больше 25 тысяч голосов.
29 августа Зеленский внес в Раду законопроект "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".
Напомним:
- В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между политическими партиями 565,7 миллионов гривен.
- Политическая партия имеет право на получение госфинансирования, если на последних выборах ее список кандидатов получил не менее 2% голосов избирателей.
- НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля. В список также попала партия пророссийского пропагандиста Анатолия Шария "Партия Шария".