Зеленский хочет не давать денег партиям, проигравшим на выборах

Источник: законопроект №1029

Президент Владимир Зеленский предлагает не выделять средства политическим силам, не преодолевшим 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Детали: Зеленский также намерен сократить госфинансирование политических партий.

Так, предлагается выделять партиям ежегодно одну сотую часть минимальной заработной платы, умноженную на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду.

Сейчас этот коэффициент составляет две сотых.

Право на финансирование от государства будут иметь партии, которые на выборах набрали не менее 5% голосов.

Что было раньше: 23 августа петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий, размещенная 23 июля на сайте главы государства, набрала больше 25 тысяч голосов.

29 августа Зеленский внес в Раду законопроект "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Напомним: