Власть – народу: Зеленский хочет, чтобы и народ мог подавать законы

Источник: законопроект №1015 на сайте Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский предложил наделить народ правом законодательной инициативы.

Детали: Согласно статье 93 Конституции, право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров.

Законопроект предлагает к списку "законодателей" добавить "народ", а саму статью дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

В пояснительной записке к законопроекту указано, что необходимость изменений в Конституции вызвана тем, что нынешний перечень субъектов законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народу Украины как единственному источнику власти".

Что произошло ранее: 29 августа Зеленский внес в Раду законопроект "о внесении изменений в статью 93 Конституции (относительно законодательной инициативы народа)". Текст был опубликован на сайте парламента в пятницу, 30 августа.

Напомним: