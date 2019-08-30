Власть – народу: Зеленский хочет, чтобы и народ мог подавать законы

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Пятница, 30 августа 2019, 22:23

Источник: законопроект №1015 на сайте Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский предложил наделить народ правом законодательной инициативы.

Детали: Согласно статье 93 Конституции, право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров.

Законопроект предлагает к списку "законодателей" добавить "народ", а саму статью дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

В пояснительной записке к законопроекту указано, что необходимость изменений в Конституции вызвана тем, что нынешний перечень субъектов законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народу Украины как единственному источнику власти".

Что произошло ранее: 29 августа Зеленский внес в Раду законопроект "о внесении изменений в статью 93 Конституции (относительно законодательной инициативы народа)". Текст был опубликован на сайте парламента в пятницу, 30 августа.

Напомним:

  • 18 июня Зеленский в интервью немецкому Bild рассказал, что во многом похож на своего персонажа в сериале "Слуга народа" Василия Голобородько, однако не ездит на работу на велосипеде и имеет успешный бизнес.
  • 31 августа телеканал "1+1" покажет записанное интервью с Зеленским, посвященное 100 дням его работы. 
  • В видеоанонсе актер Станислав Боклан, который играл в сериале "Слуга народа", обращается к главе государства: "Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Конституция


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