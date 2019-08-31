Богдан рассказал о мошенниках, которые от имени Зеленского требовали $500 тысяч

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Суббота, 31 августа 2019, 02:52

Глава Офиса президента Андрей Богдан говорит, что правоохранители задержали двух мошенников, которые, представившись доверенными лицами Владимира Зеленского, требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме".

Об этом Богдан сообщает в Facebook.

По его словам, мошенники требовали деньги от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" за обещание решить вопрос о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".

Богдан говорит, что группа, возможно, состояла из четырех человек, но задержали двух. Это произошло в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8 в Киеве.

 

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента", - пишет глава ОП.

По его информации, операцию проводили военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины.

Пока ни прокуратура, ни СБУ об этом случае ничего не сообщают.

 

Украинская правда

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Темы: Зеленский Богдан криминал Киев


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