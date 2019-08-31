На Донбасі 17 обстрілів: 1 загиблий, 1 поранений

Джерело: прес-центр ООС

30 серпня збройні формування РФ та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, ще одного поранено.

Дослівно заява: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

…Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один – отримав поранення.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

З них шість разів неподалік Водяного – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, снайперської та стрілецької зброї; поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів; неподалік Троїцького – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч Лебединського – із мінометів калібру 120 мм; близько Мар’їнки – з підствольних гранатометів; поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем; в районі Золотого-4 – із мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Майорська – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Станиці Луганської – зі стрілецької зброї; неподалік Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку доби у суботу противник двічі порушив режим припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 1 обстріл поблизу Водяного з гранатометів різних систем; в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл неподалік Зайцевого з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.