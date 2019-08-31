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На Донбассе 17 обстрелов: 1 погибший, 1 раненый

Суббота, 31 августа 2019, 08:33
На Донбассе 17 обстрелов: 1 погибший, 1 раненый

Источник: пресс-центр ООС

30 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один ранен.

Дословно заявление: Противник обстреливал позиции подразделения Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

... Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил.

Из них шесть раз неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Троицкого - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; около Лебединского - с минометов калибра 120 мм; около Марьинки - из подствольных гранатометов; вблизи Новомихайловки - из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем; в районе Золотого-4 - с минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; неподалеку Новолуганского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Майорская - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала суток в субботу противник дважды нарушил режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован 1 обстрел вблизи Водяного из гранатометов различных систем; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел недалеко от Зайцево из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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