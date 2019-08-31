Нападників на журналістів на Харківщині посадили під домашній арешт

Джерело: поліція Харківської області

На Харківщині двом учасникам нападу на знімальну групу телеканалу "112 Україна" обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Дослівно поліція: 58-річному підозрюваному Золочівський районний суд обрав цілодобовий домашній арешт, 33-річному – нічний домашній арешт.

Деталі: 28 серпня у селищі Золочів між працівниками лісопереробного підприємства та журналістами стався конфлікт під час зйомок відеосюжету.

Як з’ясували слідчі, чоловіки із застосуванням сили перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч.1 ст. 186 (грабіж), ст.293 (групове порушене громадського порядку), ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

За вчинення даних злочинів передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Що було раніше: 28 серпня поліція на Харківщині затримала 30 осіб за напад на знімальну групу "112 каналу". На каналі заявили, що їхня група знімала сюжет про розкрадання лісу.