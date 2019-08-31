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Напавших на журналистов в Харьковской области посадили под домашний арест

Суббота, 31 августа 2019, 12:05

Источник: полиция Харьковской области

В Харьковской области двум участникам нападения на съемочную группу телеканала "112 Украина" избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дословно полиция: 58-летнему подозреваемому Золочевский районный суд избрал круглосуточный домашний арест, 33-летнему - ночной домашний арест.

Детали: 28 августа в поселке Золочев между работниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами произошел конфликт во время съемок видеосюжета.

Как выяснили следователи, мужчины с применением силы препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), 293 (групповых нарушений общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Что было ранее: 28 августа полиция в Харьковской области задержала 30 человек за нападение на съемочную группу "112 канала". На канале заявили, что их группа снимала сюжет о хищении леса.

Украинская правда
Темы: телевидениеполицияХарьковская область
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