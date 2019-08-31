У Луценка пояснили закриття справи Калєтніка і вилучення проваджень
Джерело: Прес-секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook
Прес-секретар екс-генпрокурора Лариса Сарган стверджує, що провадження щодо екс-першого заступника спікера ВР Ігоря Калєтніка було закрито законно, а 20 справ передані від управління спецрозслідувань ГПУ до інших органів за підслідністю.
Пряма мова Сарган: Стаття КК, яку 5,5(!) років Горбатюк (керівник Управління спец розслідувань ГПУ – ред.) пред‘являв Калєтніку - давно декриміналізована. По справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину, по цій же справі було відмовлено у проведенні заочного розслідування через відсутність складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи.
…Головне – справа нині закрита на законних підставах.
…20 кримінальних проваджень передані до ДБР, НП, СБУ - за підслідністю. Провадження не мають відношення ні до справ Майдану, ні до колишніх високопосадовців. Це, наприклад, справи викрадення цукру, забудов Києва тощо, передані за підслідністю!
Що було раніше: У п’ятницю Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури заявило, що в останній день Юрія Луценка на посаді генерального прокурора ГПУ закрила кримінальне провадження проти екс-першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, який є підозрюваним у справі "диктаторських законів 16 січня".
Там також заявили, що увечері 29 серпня Луценко забрав від слідчих управління спецрозслідувань ГПУ 20 кримінальних проваджень на підставі "неефективного здійснення досудового розслідування".
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