У Луценко объяснили закрытие дела Калетника и изъятие производств

Источник: Пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Лариса Сарган утверждает, что производство в отношении экс-первого заместителя спикера ВР Игоря Калетника было закрыто законно, а 20 дел переданы от управления спецрасследований ГПУ в другие органы по подследственности.

Прямая речь Сарган: Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк (руководитель Управления спецрасследований ГПУ - ред.) предъявлял Калетнику - давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования за отсутствием состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела.

...Главное - дело сейчас закрыто на законных основаниях.

...20 уголовных производств переданы в ГБР, НП, СБУ - по подследственности. Производства не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к прежним чиновников. Это, например, дела похищения сахара, застроек Киева и т.д., переданы по подследственности!

Что было раньше: В пятницу Управление специальных расследований Генпрокуратуры заявило, что в последний день Юрия Луценко в должности генерального прокурора ГПУ закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу "законов 16 января".

Там также заявили, что вечером 29 августа Луценко забрал у следователей управления спецрасследований ГПУ 20 уголовных производств на основании "неэффективного осуществления досудебного расследования".