Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент пропонує скасувати "правки Лозового" і дозволити "прослушку"

Субота, 31 серпня 2019, 16:21
Президент пропонує скасувати правки Лозового і дозволити прослушку
фото - УП

Джерело: законопроект №1009 від 29 серпня, сайт Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект, що пропонує скасувати так звані "правки Лозового" та надати НАБУ і ДБР право самостійно здійснювати прослуховування.

Дослівно пояснювальна записка: Вилучення змін до Кодексу, які були ухвалені у 2017 році,  про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

…Надання Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань права самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Деталі: Крім того, законопроект передбачає вилучення із КПК та закону про статус народного депутата норми, що забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Передісторія:

  • 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу, з поправками депутата від "Радикальної партії" Андрія Лозового.
  • Ці правки передбачають те, що всі процесуальні рішення, які тою чи іншою мірою обмежують права громадян, мають погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді, який ці клопотання розглядає. Крім того, правки зменшують строки розслідування до 3 чи 6 місяців.
  • Деякі депутати й юристи заявляли, що поправки Лозового дозволять уникнути покарання колишнім членам колишньої "Партії регіонів".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Зеленський
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями
Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: