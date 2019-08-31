Президент пропонує скасувати "правки Лозового" і дозволити "прослушку"

Джерело: законопроект №1009 від 29 серпня, сайт Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект, що пропонує скасувати так звані "правки Лозового" та надати НАБУ і ДБР право самостійно здійснювати прослуховування.

Дослівно пояснювальна записка: Вилучення змін до Кодексу, які були ухвалені у 2017 році, про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

…Надання Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань права самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Деталі: Крім того, законопроект передбачає вилучення із КПК та закону про статус народного депутата норми, що забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Передісторія: