Президент пропонує скасувати "правки Лозового" і дозволити "прослушку"

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Субота, 31 серпня 2019, 16:21
фото - УП

Джерело: законопроект №1009 від 29 серпня, сайт Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект, що пропонує скасувати так звані "правки Лозового" та надати НАБУ і ДБР право самостійно здійснювати прослуховування.

Дослівно пояснювальна записка: Вилучення змін до Кодексу, які були ухвалені у 2017 році,  про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

…Надання Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань права самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Деталі: Крім того, законопроект передбачає вилучення із КПК та закону про статус народного депутата норми, що забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Передісторія:

  • 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу, з поправками депутата від "Радикальної партії" Андрія Лозового.
  • Ці правки передбачають те, що всі процесуальні рішення, які тою чи іншою мірою обмежують права громадян, мають погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді, який ці клопотання розглядає. Крім того, правки зменшують строки розслідування до 3 чи 6 місяців.
  • Деякі депутати й юристи заявляли, що поправки Лозового дозволять уникнути покарання колишнім членам колишньої "Партії регіонів".

Українська правда

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Теми: Зеленський Верховна Рада


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