Зеленский предлагает ВР отменить "правки Лозового"

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Суббота, 31 августа 2019, 16:21

Источник: законопроект №1009 от 29 августа, сайт Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский внес законопроект, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.

Дословно пояснительная записка: Изъятие изменений в Кодекс, которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

...Предоставление Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований права самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Детали: Кроме того, законопроект предусматривает изъятие из КПК и закона о статусе народного депутата нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Предыстория:

  • 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу, с поправками депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.
  • Эти поправки предусматривают, что все процессуальные решения, которые в той или иной мере ограничивают права граждан, следует согласовывать у процессуального руководителя и у следственного судьи, который эти ходатайства рассматривает. Кроме того, поправки уменьшают сроки расследования до 3 или 6 месяцев.
  • Некоторые депутаты и юристы заявляли, что поправки Лозового позволят избежать наказания бывшим членам бывшей "Партии регионов".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Верховная Рада


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