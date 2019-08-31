Источник: законопроект №1009 от 29 августа, сайт Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский внес законопроект, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.

Дословно пояснительная записка: Изъятие изменений в Кодекс, которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

...Предоставление Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований права самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Детали: Кроме того, законопроект предусматривает изъятие из КПК и закона о статусе народного депутата нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

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