Вашингтон, найімовірніше, продовжить посилювати санкції проти Росії - Перрі

Джерело: Міністр енергетики США Рік Перрі, повідомляє Reuters

Сполучені Штати, швидше за все, продовжать посилювати санкції проти Росії.

Деталі: Перрі виступив з такою заявою 31 серпня після зустрічі з польськими та українськими політиками у Варшаві, де проходять заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни.

"Вашингтон, швидше за все, продовжить посилювати санкції проти Росії після анексії українського Криму у 2014 році", - заявив міністр енергетики США.

Цьому передувало: У суботу президент України Володимир Зеленський, який перебуває у Польщі на урочистостях, заявив: "Наша спільна і принципова позиція – без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах санкції ЄС можуть переглядатися лише в сторону їх посилення, а не навпаки".

У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що санкції щодо РФ мають зберігатися і Україна має повернути собі територіальну цілісність, яка існувала до 2014 року.

"Ми вважаємо, що політику санкцій має бути продовжено. Тому що це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися стандартів міжнародного права. Сьогодні ці стандарти не дотримуються", - заявив президент Польщі.