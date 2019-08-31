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Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ - Перри

Суббота, 31 августа 2019, 18:14
Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ - Перри

Источник: Министр энергетики США Рик Перри, сообщает Reuters 

Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат ужесточать санкции против России. 

Детали: Перри выступил с таким заявлением 31 августа после встречи с польскими и украинскими политиками в Варшаве,  где проходят мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 

"Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против России после аннексии украинского Крыма в 2014 году", - заявил министр энергетики США.  

Что было ранее: В субботу президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Польше, заявил: "Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот".

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции в отношении РФ должны сохраняться и Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются", - заявил президент Польши.

Украинская правда
Темы: РосcиясанкцииСШАКрыманнексия
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