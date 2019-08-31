ООС: Бойовики ведуть обстріли із забороненої "Мінськом" зброї

Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил

У суботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики порушили режим припинення вогню 7 разів.

Деталі: Збройні формування РФ та її найманці обстрілювали позиції підрозділів ОС із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил біля Водяного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 4 обстріли: поблизу Зайцевого, Травневого та Луганського.

Раніше у штабі ООС повідомили, що о 13:30 31 серпня бойовики запросили режим "тиші", після чого розпочали обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Одного українського військовослужбовця було поранено.