ООС: Бойовики ведуть обстріли із забороненої "Мінськом" зброї

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Субота, 31 серпня 2019, 20:03

Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил 

У суботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики порушили режим припинення вогню 7 разів. 

Деталі: Збройні формування РФ та її найманці обстрілювали позиції підрозділів ОС із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил біля Водяного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 4 обстріли: поблизу Зайцевого, Травневого та Луганського. 

Раніше у штабі ООС повідомили, що о 13:30 31 серпня бойовики запросили режим "тиші", після чого розпочали обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Одного українського військовослужбовця було поранено.  

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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