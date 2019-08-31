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ООС: Боевики ведут обстрелы из запрещенного "Минском" оружия

Суббота, 31 августа 2019, 20:03

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня 7 раз.

Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции подразделений ОС из запрещенного минскими соглашения оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил возле Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 4 обстрела: возле н.п. Зайцево, Травневое и Луганское. 

Ранее в штабе ООС сообщили, что в 13:30 31 августа боевики запросили режим "тишины", после чего начали обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один украинский военнослужащий был ранен.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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