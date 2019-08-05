ЦВК перерахувала голоси у проблемному окрузі №50

Центральна виборча комісія здійснила повторний перерахунок голосів і встановила результати виборів в одномандатному окрузі №50 у Покровську Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Члени ЦВК перерахували бюлетені з 14 виборчих дільниць, доставлені разом з іншою виборчою документацією до Києва.

"Комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО №50 за виконанням судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 цього виборчого округу на виконання рішень судів, що вступили в законну силу, про що склала відповідні протоколи", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

24 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.

Боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим.

За підсумками підрахунку голосів, Требушкін здобув мандат.

До того на округ №50 поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.

Спостерігачі на 50-му окрузі виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.

Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.

26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів, а 30 липня ЦВК прийняла оригінали протоколів 199 окружних виборчих комісій.

Центральна виборча комісія визнала бездіяльною окружну виборчу комісію на 50-му окрузі в Донецькій області.