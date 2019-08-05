ЦВК перерахувала голоси у проблемному окрузі №50
Центральна виборча комісія здійснила повторний перерахунок голосів і встановила результати виборів в одномандатному окрузі №50 у Покровську Донецької області.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Члени ЦВК перерахували бюлетені з 14 виборчих дільниць, доставлені разом з іншою виборчою документацією до Києва.
"Комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО №50 за виконанням судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 цього виборчого округу на виконання рішень судів, що вступили в законну силу, про що склала відповідні протоколи", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо:
- 24 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.
- Боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим.
- За підсумками підрахунку голосів, Требушкін здобув мандат.
- До того на округ №50 поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.
- Спостерігачі на 50-му окрузі виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.
- Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.
- 26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів, а 30 липня ЦВК прийняла оригінали протоколів 199 окружних виборчих комісій.
- Центральна виборча комісія визнала бездіяльною окружну виборчу комісію на 50-му окрузі в Донецькій області.
- Центрвиборчком мав встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів (дедлайн - 5 серпня).
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