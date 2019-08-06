У Порошенка відреагували на нові провадження: Портнова чекає розчарування

У партії "Європейська солідарність" заявляють, що їхній лідер, п’ятий президент Петро Порошенко завжди перетинав український кордон у повній відповідності з законом і не має компаній у Панамі.

Про це повідомляє прес-служба партії у відповідь на заяви екс-заступника голови АП за часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова про нові провадження щодо Порошенка.

"Це так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року. На Андрія Портнова та його "хлопчиків за викликом" із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав в концесію від нової влади, очікує велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їхній хворобливій уяві", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі звернули увагу, що першим новину про чергове розслідування справи відносно Порошенка повідомив Портнов, а "вже потім її слухняно пережувала прес-служба ДБР".

"Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, прес-служба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній в тій країні. Натомість, стаття 385 кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою – саме для таких, як Портнов", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі додали, що відповідальність за неправдиве повідомлення про злочин є і в Україні.

"Те, що на загал виглядає як інформаційний тролінг та спам з боку Портнова – насправді кримінальний злочин, за який рано чи пізно Портнов відповідатиме і в Україні, і в Панамі. Рівно як і за розкриття таємниці даних досудового розслідування", - підсумували у прес-службі "ЄС".

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