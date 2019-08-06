У Порошенка відреагували на нові провадження: Портнова чекає розчарування
У партії "Європейська солідарність" заявляють, що їхній лідер, п’ятий президент Петро Порошенко завжди перетинав український кордон у повній відповідності з законом і не має компаній у Панамі.
Про це повідомляє прес-служба партії у відповідь на заяви екс-заступника голови АП за часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова про нові провадження щодо Порошенка.
"Це так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року. На Андрія Портнова та його "хлопчиків за викликом" із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав в концесію від нової влади, очікує велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їхній хворобливій уяві", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі звернули увагу, що першим новину про чергове розслідування справи відносно Порошенка повідомив Портнов, а "вже потім її слухняно пережувала прес-служба ДБР".
"Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, прес-служба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній в тій країні. Натомість, стаття 385 кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою – саме для таких, як Портнов", - йдеться в повідомленні.
Також у прес-службі додали, що відповідальність за неправдиве повідомлення про злочин є і в Україні.
"Те, що на загал виглядає як інформаційний тролінг та спам з боку Портнова – насправді кримінальний злочин, за який рано чи пізно Портнов відповідатиме і в Україні, і в Панамі. Рівно як і за розкриття таємниці даних досудового розслідування", - підсумували у прес-службі "ЄС".
Нагадаємо:
- 6 липня Державне бюро розслідування повідомило, що розслідує можливі факти організації незаконного перетину державного кордону України п’ятим президентом Петром Порошенком, коли той у 2018 році літав на Мальдіви.
- Портнов також повідомив, що прокуратура Панами за його заявою порушила кримінальну справу стосовно Порошенка про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Загалом після повернення в Україну Портнов написав уже близько 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.
- П’ятий президент Петро Порошенко на початку 2018 року таємно відпочивав на Мальдівах.
- За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.
- На прес-конференції в лютому 2018 року Порошенко заявив, що перетинав кордон під час поїздки на Мальдіви за власним паспортом та прізвищем, пройшовши реєстрацію у прикордонників, а всі кошти, витрачені на літак та готель, задекларує протягом трьох тижнів.
- 30 березня на Банковій заявили, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти.
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