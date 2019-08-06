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ДБР почало розслідувати відпочинок Порошенка на Мальдівах

Вівторок, 6 серпня 2019, 11:27
ДБР почало розслідувати відпочинок Порошенка на Мальдівах

Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.

Про це 6 серпня повідомляє прес-служба ДБР.

В прес-службі відомства уточнили УП, що справа стосується відпочинку Порошенка на Мальдівах. 

Зокрема, слідчі ДБР перевірять інформацію щодо незаконного переправлення Порошенка через держкордон з використанням підроблених документів.

"Буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа).

5 серпня заступник глави адміністраціїї президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив в своєму Telegram-каналі, що ДБР відкрило провадження щодо Порошенка через його заяву. 

 
 
 
 

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Нагадаємо: 

  • Президент Петро Порошенко на початку 2018 року таємно відпочивав на Мальдівах.
  • На прес-конференції в лютому 2018 року президент заявив, що перетинав кордон під час поїздки на Мальдіви за власним паспортом та прізвищем, пройшовши реєстрацію у прикордонників, а всі кошти, витрачені на літак та готель, задекларує протягом трьох тижнів.
  • 30 березня на Банковій заявили, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти.
  • За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.
  • Після повернення в Україну Портнов написав близько 10 заяв до ДБР щодо Порошенка. 
  • Порошенко уже приходив на допит до ДБР. 
  • Порошенко звинувачує ДБР у "роботі на Портнова".

Українська правда

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Теми: ПорошенкоДБРпрезидент
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