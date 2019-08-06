ДБР почало розслідувати відпочинок Порошенка на Мальдівах

Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.

Про це 6 серпня повідомляє прес-служба ДБР.

В прес-службі відомства уточнили УП, що справа стосується відпочинку Порошенка на Мальдівах.

Зокрема, слідчі ДБР перевірять інформацію щодо незаконного переправлення Порошенка через держкордон з використанням підроблених документів.

"Буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа).

5 серпня заступник глави адміністраціїї президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив в своєму Telegram-каналі, що ДБР відкрило провадження щодо Порошенка через його заяву.

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