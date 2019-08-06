ДБР почало розслідувати відпочинок Порошенка на Мальдівах
Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.
Про це 6 серпня повідомляє прес-служба ДБР.
В прес-службі відомства уточнили УП, що справа стосується відпочинку Порошенка на Мальдівах.
Зокрема, слідчі ДБР перевірять інформацію щодо незаконного переправлення Порошенка через держкордон з використанням підроблених документів.
"Буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч. 1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа).
5 серпня заступник глави адміністраціїї президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив в своєму Telegram-каналі, що ДБР відкрило провадження щодо Порошенка через його заяву.
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Нагадаємо:
- Президент Петро Порошенко на початку 2018 року таємно відпочивав на Мальдівах.
- На прес-конференції в лютому 2018 року президент заявив, що перетинав кордон під час поїздки на Мальдіви за власним паспортом та прізвищем, пройшовши реєстрацію у прикордонників, а всі кошти, витрачені на літак та готель, задекларує протягом трьох тижнів.
- 30 березня на Банковій заявили, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти.
- За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.
- Після повернення в Україну Портнов написав близько 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.
- Порошенко уже приходив на допит до ДБР.
- Порошенко звинувачує ДБР у "роботі на Портнова".
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