На Банковій кажуть, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше

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П'ятниця, 30 березня 2018, 18:55

Президент Петро Порошенко задекларував гроші, витрачені на приватну мандрівку та різдвяний відпочинок на Мальдівах.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-служба президента.

"Згідно закону, президент задекларував витрати за попередній рік, - в тому числі, як і обіцяв, кошти, які були витрачені на відпочинок", – йдеться в повідомленні.

"Ті гроші було офіційно перераховано у безготівковій формі із раніше задекларованих власних рахунків, із дотриманням банківського та податкового законодавства України", – наголошують в АП.

На Банковій наразі не називають точну суму, витрачену президентом, але запевняють, що вона – в два рази менша за цифри, які фігурували у ЗМІ.

Також вкотре підкреслено, що "жодної копійки не витрачено із державного бюджету".

30 березня ввечері Адміністрація президента повідомила, що Порошенко подав декларацію про доходи за 2017 рік.

Електронна декларація має з'явитися у відкритому доступі до кінця дня.

Як відомо, президент Петро Порошенко на початку 2018 року таємно відпочивав на Мальдівах.

Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. У розслідуванні програми "Схеми" йшлося про те, що вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами. За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Коли це спливло, в його адміністрації запевнили, що глава держави оплатив цю мандрівку власними коштами.

Управління державної охорони не розкриває, чи забезпечували його співробітники охорону Петра Порошенка під час його відпочинку на Мальдівських островах з 1 до 8 січня.

На прес-конференції в лютому президент заявив, що перетинав кордон під час поїздки на Мальдіви за власним паспортом та прізвищем, пройшовши реєстрацію у прикордонників, а всі кошти, витрачені на літак та готель, задекларує.

Українська правда
Теми: Порошенко декларації
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