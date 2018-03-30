Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Банковій кажуть, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше

П'ятниця, 30 березня 2018, 18:55

Президент Петро Порошенко задекларував гроші, витрачені на приватну мандрівку та різдвяний відпочинок на Мальдівах.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-служба президента.

"Згідно закону, президент задекларував витрати за попередній рік, - в тому числі, як і обіцяв, кошти, які були витрачені на відпочинок", – йдеться в повідомленні.

"Ті гроші було офіційно перераховано у безготівковій формі із раніше задекларованих власних рахунків, із дотриманням банківського та податкового законодавства України", – наголошують в АП.

На Банковій наразі не називають точну суму, витрачену президентом, але запевняють, що вона – в два рази менша за цифри, які фігурували у ЗМІ.

Також вкотре підкреслено, що "жодної копійки не витрачено із державного бюджету".

30 березня ввечері Адміністрація президента повідомила, що Порошенко подав декларацію про доходи за 2017 рік.

Електронна декларація має з'явитися у відкритому доступі до кінця дня.

Як відомо, президент Петро Порошенко на початку 2018 року таємно відпочивав на Мальдівах.

Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. У розслідуванні програми "Схеми" йшлося про те, що вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами. За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Коли це спливло, в його адміністрації запевнили, що глава держави оплатив цю мандрівку власними коштами.

Управління державної охорони не розкриває, чи забезпечували його співробітники охорону Петра Порошенка під час його відпочинку на Мальдівських островах з 1 до 8 січня.

На прес-конференції в лютому президент заявив, що перетинав кордон під час поїздки на Мальдіви за власним паспортом та прізвищем, пройшовши реєстрацію у прикордонників, а всі кошти, витрачені на літак та готель, задекларує.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкодекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: