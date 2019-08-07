Разумков запропонував опозиції місце віце-спікера ВР

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Середа, 7 серпня 2019, 07:06

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков побічно підтвердив, що віце-спікером Верховної Ради дев'ятого скликання буде представник опозиції.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "112", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилася, хто на яку позицію буде претендувати. Це логічно, правильно, демократично", - сказав Разумков, відповідаючи на питання, представнику якої саме опозиції дістанеться посада віце-спікера Верховної Ради.

Він зазначив, що важко відповісти, як вони домовлятимуться і висуватимуть кандидатуру на цю посаду.

"Я сподіваюся, що, нарешті, опозиція у Верховній Раді буде знаходити якісь точки дотику", - сказав Разумков.

При цьому він не виключив, що якщо чотири опозиційні фракції висунуть чотири претенденти, то по цих кандидатурах і буде голосування.

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Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".

  • Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів. 

  • Раніше повідомлялося, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту,  Давид Арахамія очолити фракцію СН, а на посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчук. Також в СН визначилися, хто хто очолить комітети ВР.

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Теми: Слуга народу Разумков Дмитро Верховна Рада


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