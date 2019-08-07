Разумков запропонував опозиції місце віце-спікера ВР
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков побічно підтвердив, що віце-спікером Верховної Ради дев'ятого скликання буде представник опозиції.
Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "112", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилася, хто на яку позицію буде претендувати. Це логічно, правильно, демократично", - сказав Разумков, відповідаючи на питання, представнику якої саме опозиції дістанеться посада віце-спікера Верховної Ради.
Він зазначив, що важко відповісти, як вони домовлятимуться і висуватимуть кандидатуру на цю посаду.
"Я сподіваюся, що, нарешті, опозиція у Верховній Раді буде знаходити якісь точки дотику", - сказав Разумков.
При цьому він не виключив, що якщо чотири опозиційні фракції висунуть чотири претенденти, то по цих кандидатурах і буде голосування.
Читайте також:
Активні, молоді, наївні. Чому і як навчались "слуги народу" в Трускавці
Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів
Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент
Нагадаємо:
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
- За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".
-
Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.
- Раніше повідомлялося, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, Давид Арахамія очолити фракцію СН, а на посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчук. Також в СН визначилися, хто хто очолить комітети ВР.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua