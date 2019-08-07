Разумков запропонував опозиції місце віце-спікера ВР

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков побічно підтвердив, що віце-спікером Верховної Ради дев'ятого скликання буде представник опозиції.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "112", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилася, хто на яку позицію буде претендувати. Це логічно, правильно, демократично", - сказав Разумков, відповідаючи на питання, представнику якої саме опозиції дістанеться посада віце-спікера Верховної Ради.

Він зазначив, що важко відповісти, як вони домовлятимуться і висуватимуть кандидатуру на цю посаду.

"Я сподіваюся, що, нарешті, опозиція у Верховній Раді буде знаходити якісь точки дотику", - сказав Разумков.

При цьому він не виключив, що якщо чотири опозиційні фракції висунуть чотири претенденти, то по цих кандидатурах і буде голосування.

Читайте також:

Активні, молоді, наївні. Чому і як навчались "слуги народу" в Трускавці

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

Нагадаємо: