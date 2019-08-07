Організатор навчання у Трускавці: Частина "слуг" замість лекцій ходили у SPA

Джерело: інтерв’ю президента Київської школи економіки Тимофія Милованова "Українській правді"

Переважна більшість народних депутатів від "Слуги народу" відвідували всі лекції у Трускавці, але були й такі, які замість навчання відпочивали і ходили у SPA.

Пряма мова: "Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили….були люди, які ходили у SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають. Такі теж були. Але переважна більшість ходила, відсотків десь 80".

"Були люди з експертних груп чи люди, які мали західну освіту чи навіть працювали або зараз працюють з урядом, мають напрацювання. Їм певні напрямки були не потрібні. Вони ходили на щось інше".

Про те, скільки нардепів отримають сертифікати про освіту: "Можемо аналізувати по "домашках". Першу "домашку" здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть. Я очікую, що ми десь 50-60% сертифікатів видамо з усіх, хто брав участь".

"Вони мають здати ще третю "домашку", це пояснювальна записка – у неї дедлайн 6 серпня. Четвертий тест триватиме до 10 серпня. До 15 вересня вони отримають зворотній зв'язок і отримають або не отримають сертифікати, в залежності від результатів".

Про те, як проходило навчання: "Ми їх постійно перемішували. Це є такий прийом, щоб людей перезнайомити між собою, робляться активні вправи … познайомитися, комунікувати… чи проаналізувати пропозицію політики інших людей".

"Є кілька вимірів цього навчання. Перше – теми, друге – портфель домашніх завдань, третє – типи активностей, через які вони мають пройти. Є типи вправ, які вони мають зробити".

"Також є зворотній зв'язок: вони мають отримати від викладачів зворотній зв'язок про те, які навички в них є, яких немає. Крім того, вони мають прочитати певні документи, певні кейси і так далі. Тобто кілька вимірів одночасно".

Про те, як нардепи навчатимуться далі: "Ми їм написали Learning management system, у них є електронний кабінет, це система управління навчанням. Там вони зможуть електронно цей тест пройти. Вони там, до речі, "домашки" ще підвантажують і отримують зворотній зв'язок через неї".

"Сама електронна система буде їм доступна до 1 вересня 2020 року. І ми ще будемо два рази, здається, оновлювати матеріали. Зараз ми збираємо з усіх викладачів, інструкторів матеріали, які вони хочуть додати, і заливаємо в цю електронну систему".

Про те, чи навчились чогось "слуги народу": "Я думаю, так. Воно (навчання – ред.) згуртувало команду, дозволило їм трошки зрозуміти, куди вони заходять, дозволило їм дати огляд, чого потрібно навчитися, які навички їм потрібні".

Чому це важливо: За результатами виборів, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". За даними Громадської мережі "Опора", усі вони – новачки у владі без жодного досвіду.

Історія питання:

Майбутні депутати від "Слуги народу" проходили тижневе навчання у Київській школі економіки. У результаті такої освіти вони мали отримати портфель з чотирьох документів, які мають допомогти їм працювати в парламенті.

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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