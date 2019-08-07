Президент KSE Милованов: Не всі майбутні депутати розуміють, наскільки великі виклики перед ними стоять. Це лякає

Після закінчення навчання 250 обраних депутатів "Слуги народу" в Трускавці ми вирішили дізнатися про враження організаторів курсу.

Для цього ми сконтактували з президентом Київської школи економіки Тимофієм Міловановим.

Через те, що президент KSE перебуває у США, розмова була записана в телефонному режимі.

Упродовж півгодинної бесіди Мілованов розповідає про методику навчання майбутніх депутатів, про їхні домашні завдання, лекторів, ціну такого навчання та проблеми нових депутатів.

"Переважна більшість депутатів вчилася. Але й були такі, які приїхали на відпочинок і ходили у SPA"

– Чого ви навчили за тиждень нових народних депутатів?

– Думаю, ми їм допомогли розуміти більше, що в себе включає робота народного депутата, дали їм якийсь старт. Це тільки початок.

Те, що можна було дати за перший тиждень, дали. Тепер їм треба продовжувати вчитися.

– Розкажіть про ваші спостереження. Чи були депутати, яким це навчання не було цікавим? Або хтось не хотів вчитися?

– Були люди з експертних груп чи люди, які мали західну освіту чи навіть працювали або зараз працюють з урядом, мають напрацювання. Їм певні напрямки були не потрібні. Вони ходили на щось інше.

Але була частина депутатів… От у мене була розмова з одним мажоритарником. Він у перший день сказав: "Що це за фігня? Це дитячий садок". А на сьомий день – у мене навіть є відео, де він розповідає: "Я змінив свою точку зору, це супер все, фантастика, як корисно!".

А були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Можемо аналізувати по "домашках". Першу "домашку" здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть. Я очікую, що ми десь 50-60% сертифікатів видамо з усіх, хто брав участь.

Але були люди, які ходили у SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають. Такі теж були. Але переважна більшість ходила, відсотків десь 80.

– Ви їх ділили на різні групи?

– Ми їх постійно перемішували. Це є такий прийом, щоб людей перезнайомити між собою, робляться активні вправи. Ці вправи можуть бути по м'яким навичкам – познайомитися, комунікувати.

Вони можуть бути по твердим навичкам. Наприклад, потрібно написати пропозицію політики разом. Чи проаналізувати пропозицію політики інших людей.

– Яка була методика навчання?

– Є кілька вимірів цього навчання. Перше – теми, друге – портфель домашніх завдань, третє – типи активностей, через які вони мають пройти. Є типи вправ, які вони мають зробити.

Також є зворотній зв'язок: вони мають отримати від викладачів зворотній зв'язок про те, які навички в них є, яких немає. Крім того, вони мають прочитати певні документи, певні кейси і так далі. Тобто кілька вимірів одночасно.

Ми більше фокусувалися на виробленні певних навичок. І ці навички фокусувалися саме портфелем з чотирьох документів:

1) стратегія особисто депутата;

2) пропозиція публічної політики,

3) пояснювальна записка до законопроекту і

4) план впровадження або аналіз стейкхолдерів.

Але там трошки змінився формат, тому що приїжджав президент, і ми мали переробити останні два дні.

Тому думаю, що четвертий документ зараз зробимо, треба буде здати певний тест.

Програма навчання KSE для "слуг народу" у Трускавці Фото Укрінформ

– Для тесту вони мають прийти в Київську школу економіки?

– Ні. Ми їм написали Learning management system, у них є електронний кабінет, це система управління навчанням. Там вони зможуть електронно цей тест пройти. Вони там, до речі, "домашки" ще підвантажують і отримують зворотній зв'язок через неї.

– Вони далі продовжують вчитися, але в онлайні?

– Так, вони мають здати ще третю "домашку", це пояснювальна записка – у неї дедлайн 6 серпня. Четвертий тест триватиме до 10 серпня. До 15 вересня вони отримають зворотній зв'язок і отримають або не отримають сертифікати, в залежності від результатів.

Сама електронна система буде їм доступна до 1 вересня 2020 року. І ми ще будемо два рази, здається, оновлювати матеріали. Зараз ми збираємо з усіх викладачів, інструкторів матеріали, які вони хочуть додати, і заливаємо в цю електронну систему.

– Депутати не отримали навіть сертифікатів у Трускавці?

– Ніколи так швидко не будуть люди сертифіковані. У них же 4 завдання. Після того ми маємо перевірити, дати їм зворотній зв'язок і потім дати сертифікат. Це займе час. Тиждень – це тільки початок.

– Як ви оцінюєте – це навчання їм справді чимось допомогло?

– Я думаю, так. Воно згуртувало команду, дозволило їм трошки зрозуміти, куди вони заходять, дозволило їм дати огляд, чого потрібно навчитися, які навички їм потрібні.

Зрозуміло, що за 7 днів ви можете тільки зрозуміти меню, а після цього далі потрібно навчатися постійно.

Модератори та викладачі KSE снідали раніше за всіх, щоб встигнути підготувати навчальний день Фото з ФБ Тимофея Милованова

– Ви бачили цих людей, які будуть депутатами. Які сфери просідають? З чим проблеми?

– Вони дуже добре розуміються на тому напрямку, з яким вони працювали. Наприклад, хтось дуже добре розуміє логістику, хтось дуже добре медицину, хтось дуже добре митницю...

Але я думаю, що займе певний час навчитися працювати ефективно і конструктивно в групах, тому що це різні інтереси, конфлікти інтересів: той хоче те, інший те, а на все не вистачає грошей у бюджеті, наприклад.

І друге – це щоб масштаб піднявся. Бо вони вже не люди, які керують бізнесом, а люди, які керують країною. Це теж займе час, поки вони будуть бачити масштаб своїх дій. Така системність має з'явитися. Системність у плані розуміння компромісів і системність у плані розуміння масштабу задачі.

Loading...

"Нам невигідно розголошувати ціну навчання"

– Ви почали вчити партію "Слуга народу", тепер інші партії теж хочуть у вас повчитися?

– Кожна партія хоче бути унікальною, хоче мати унікальний продукт для себе, кожна хоче бути першою. Тому ми ніколи нічого не оголошуємо до запуску навчання. Можу сказати, що йдуть перемовини з двома партіями, але з якими – я не можу сказати.

– Вони будуть в парламенті?

– Одна з них в парламенті, друга – ні.

– У нас президент теж прийшов на посаду без політичного досвіду. Може, він теж планує пройти навчання?

– Я не знаю.

– У вас не було розмови?

– Ні, не було про це розмови. Я зустрічався з президентом, ми говорили по якійсь економічній політиці. З ним можна сперечатися. Це прикольно, він чує.

Я такого не бачив в Україні. Те, що я побачив – що партія готується бути партією, а президент вже працює, як президент. Тому що поки він працює, я думаю, в нього немає можливості навчатися.

– Скільки це задоволення коштувало партії? Вони все одно подадуть у НАЗК звіти, тому в секреті це тримати не вдасться.

– От дізнаєтеся з НАЗК. Ми не будемо це розголошувати, тому що це комерційна таємниця. Нам це невигідно розголошувати.

Знаєте, це конкуренція. Ми з іншими бізнес-школами, іншими університетами і тренінговими центрами, а також іноземними університетами конкуруємо. Тому ми не хочемо розголошувати ні матеріал, ні методику викладання, ні ціну.

Я сподіваюся, що в НАЗК буде мінімальна інформація. Це для нас вигідно.

– Тобто в НАЗК буде неповна інформація?

– Ні-ні, в НАЗК буде повна інформація, яка потрібна за законом. Але мені було б вигідно, щоб там було чим менше, тим краще.

– Але це приблизно ті суми, які гуляють в інтернеті, чи взагалі не те? (за даними ЗМІ, навчання майбутніх депутатів могло коштувати приблизно $100 тисяч)...

– Ну, як вам сказати… (робить паузу) Не ті суми, але й не те, що взагалі не те. Це дорога програма, я вам так скажу.

– Ви не боїтеся, що після цього навчання Київська школа економіки сприймається політизованою?

– Ні, взагалі не боюся. Я думаю, що люди це не розділяють… Вони думають, що будь-яка асоціація з політиками – це є політичне.

Ні, ми підтримуємо їх інтелектуально і будемо продовжувати підтримувати інтелектуально. Ми не підтримуємо їх політично.

Я особисто голосував на виборах президента за Петра Порошенка. Під час парламентських виборів я, на жаль, не зміг голосувати, тому що сидів у штабі партії Зеленського і розробляв разом з першими особами партії цей курс.

Це, до речі, теж про щось говорить – що вони в день виборів продовжували розробляти курс.

Моя політична позиція може бути будь-яка, навіть економічна вона може бути. Завтра до нас прийде інший клієнт, ми будемо працювати для них. Це наша місія, це наша робота.

Якщо ми захочемо стати політиками, тоді ми будемо політичною партією, а не школою.

Звичайно, суспільство не завжди це розділяє. Вони думають, що через те, що ми допомогли партії Зеленського, то ми є сторонниками Зеленського. Ні, ми не є сторонниками партії Зеленського.

Ми є сторонниками будь-якої партії чи будь-якого регулятора, чи будь-якого чиновника, чи людини, дорослої чи дитини, яка хоче вчитися. Ми будемо вчити всіх.

– Ви сказали, що розробляли програму з керівниками партії. Можете сказати, з ким? Хто розробляв цю програму?

– Дмитро Разумков був, Олександр Корнієнко був. Іще було кілька людей, приходили, йшли. Там 5-7 людей постійно було. Олексій Чорний багато працював.

– Хтось з Офісу президента був залучений? Наприклад, пан Богдан?

– Ні, не було нікого з Офісу.

– Впродовж цієї розмови місцями ви говорили позитивні речі про майбутніх депутатів, місцями нейтральні. Можете поділитися тими речами, які вам не сподобалися?

– Знаєте, вчитель чи професор на позитиві завжди. Це неетично говорити про учнів у негативі. Але давайте я спробую зробити більш корисно.

Я думаю, що не всі розуміють, наскільки їм багато доведеться працювати, щоб стати успішними. І не всі розуміють, наскільки великі виклики перед ними стоять стосовно потенційного підкупу проросійськими силами чи олігархами.

Отут я думаю, що люди, на жаль, ще не повністю усвідомлюють. Скажімо так, не всі це побачили. Це мене лякає.