Хомчак розповів, як загинули 4 військових на Донбасі: міна влучила в окоп

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Середа, 7 серпня 2019, 11:26

Джерело: брифінг начальника генштабу ЗСУ Руслана Хомчака

Четверо військових, які загинули 6 серпня в зоні Операції об’єднаних сил, в момент ворожого обстрілу перебували в окопі і встановлювали інженерне обладнання.

Пряма мова: "Це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномета, яка влучила прямо в окоп, де військовослужбовці збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій".

Деталі: Хомчак нагадав, що з 21 липня, коли було оголошене "хлібне перемир’я", в зоні ООС загинули 6 військовослужбовців, ще 9 отримали поранення. При цьому кількість ворожих обстрілів за останні 2,5 тижні набагато зменшилась, і вони в основному несуть неприцільний характер.

За словами Хомчака, українські військові не порушують "хлібне перемир’я". Під час обстрілу 6 серпня бійці ЗСУ готові були надати відповідь ворогу, але противник після обстрілу покинув свої позиції.

З початку доби 7 серпня у зоні ООС обстрілів не зафіксовано. 

Чому це важливо: Обстріли бойовиків і загиблі у ЗСУ свідчать про те, що російсько-окупаційні війська не дотримуються домовленості про "хлібне перемир’я", яка була досягнута у Мінську.

Історія питання:

  • З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
  • Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції.
  • 6 серпня 4 українських військових загинули у результаті таких обстрілів.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Збройні сили Донбас Об'єднані сили на Донбасі


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