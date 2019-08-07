Антикорупційний суд має винести 25 вироків до кінця року – Рябошапка

Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що до кінця року очікується понад 20 вироків, які має винести Вищий антикорупційний суд України.

Про це він сказав в інтерв'ю на "24 каналі"

За його словами, наразі немає невдоволення роботою Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, проте головна частина їх роботи - це вироки, які мають виходити з Вищого антикорупційного суду.

Він додав, що очікував би результати до кінця року.

"Якщо у вересні почне працювати суд, то, можливо, до кінця року ми побачимо декілька десятків перших вироків… У якомусь документі із зобов'язаннями України вказано, що до кінця року має бути 20-25 вироків винесено ВАСУ. Побачимо. Думаю, це реально", - сказав Рябошапка.

Також заступник голови ОП зазначив, що головне не посадити чиновника, а знайти і повернути державі вкрадені активи.

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