Антикорупційний суд має винести 25 вироків до кінця року – Рябошапка

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Середа, 7 серпня 2019, 11:18

Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що до кінця року очікується понад 20 вироків, які має винести Вищий антикорупційний суд України.

Про це він сказав в інтерв'ю на "24 каналі"

За його словами, наразі немає невдоволення роботою Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, проте головна частина їх роботи - це вироки, які мають виходити з Вищого антикорупційного суду.

Він додав, що очікував би результати до кінця року.

"Якщо у вересні почне працювати суд, то, можливо, до кінця року ми побачимо декілька десятків перших вироків… У якомусь документі із зобов'язаннями України вказано, що до кінця року має бути 20-25 вироків винесено ВАСУ. Побачимо. Думаю, це реально", - сказав Рябошапка. 

Також заступник голови ОП зазначив, що головне не посадити чиновника, а знайти і повернути державі вкрадені активи.

Нагадаємо:

  • Збори суддів Вищого антикорупційного суду України прийняли рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.
  • У червні 2018 року Верховна Рада з ініціативи президента ухвалила рішення про створення Вищого антикорупційного суду.
  • 6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду, зокрема це: 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати.
  • Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу ВККС 16 осіб, яких раніше визнали недоброчесними, зокрема племінника одіозного Сергія Ківалова – Сергія Могилу.
  • 11 квітня п'ятий президент Петро Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду України – і вони склали присягу.
  • У липні Фонд державного майна України передав антикорупційному суду приміщення за адресою просп. Перемоги, 41, у м.Києві.

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Теми: Антикорупційний суд суд


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