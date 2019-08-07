Ролик, де фура збиває Зеленського: поліція не відповіла на запит
Джерело: відповідь Національної поліції на запит "Української правди"
Національна поліція відмовилася відповідати на запитання "Української правди" щодо розслідування кримінального провадження за фактом розміщення у соцмережі ролика, де фура збиває кандидата у президенти Володимира Зеленського.
Відповідь поліції: "За викладеними у вашому інформаційному запиті відомостями здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні".
"За результатами досудового розслідування буде прийнято рішення згідно з вимогами кримінального процесуального законодавства України".
Деталі: Поліція лише озвучила раніше відому інформацію, а всі питання, поставлені у запиті, проігнорувала.
"Українська правда" зокрема питала:
- Чому провадження розслідується за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча), якщо Зеленський на момент виходу ролика не обіймав жодної з посад, окреслених у цій статті?
- Чи є підозрюваний/підозрювані у справі?
- Чи затримані ці люди? Чи відоме їхнє місцезнаходження?
- Чи підготовлене для них повідомлення про підозру?
Ми також цікавились, чи буде відкрите провадження за цією ж ст. 346 щодо студії "Квартал 95" і її керівника Володимира Зеленського за фактом показу серіалу "Слуга народу" (зокрема, серії, де український президент, якого грає Зеленський, розстрілює український парламент з автоматів).
Чому це важливо: Ще до завершення досудового розслідування команда Зеленського заявила, що Нацполіції зібрала усю необхідну інформацію для висунення обвинувачення автору ролика, і що доля його буде несолодкою (до 5 років обмеження або позбавлення волі).
Передісторія:
- Вранці 11 квітня штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського заявив, що у Telegram-каналі, причетному до президента Петра Порошенка, опублікували відеоролик, за сюжетом якого Зеленського збиває фура,а в кінці відео з'являється біла доріжка, яка ймовірно, імітує кокаїн. Штаб відзначав, що радитиме посилити охорону після такої публікації.
- У штабі Петра Порошенка заявляли, що не мають стосунку до відео з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де його збиває фура.
- В Адміністрації президента Порошенка запевнили УП, що з'ясують, як відео потрапило в телеграм. Але пізніше на запитання щодо цього не відповідали.
- Нацполіція за фактом розміщення ролика відкрила кримінальне провадження за статтею 346 "погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".
- У ККУ визначений повний перелік осіб, погроза або насильство щодо яких може розслідуватися за статтею 346.
- Серед них президент, голова ВР, нардеп, прем’єр-міністр, член Кабміну, голова чи член Вищої ради правосуддя, голова чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голова чи суддя Конституційного Суду або Верховного Суду, чи вищих спеціалізованих судів України, генпрокурор, директор НАБУ, уповноважений ВР з прав людини, голова або інший член Рахункової палати, голова Нацбанку, керівник політичної партії, а також їхні близькі родичі.
- На момент публікації ролика Зеленський не займав жодної з перелічених посад.