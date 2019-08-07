Ролик, де фура збиває Зеленського: поліція не відповіла на запит

Джерело: відповідь Національної поліції на запит "Української правди"

Національна поліція відмовилася відповідати на запитання "Української правди" щодо розслідування кримінального провадження за фактом розміщення у соцмережі ролика, де фура збиває кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Відповідь поліції: "За викладеними у вашому інформаційному запиті відомостями здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні".

"За результатами досудового розслідування буде прийнято рішення згідно з вимогами кримінального процесуального законодавства України".

Деталі: Поліція лише озвучила раніше відому інформацію, а всі питання, поставлені у запиті, проігнорувала.

"Українська правда" зокрема питала:

Чому провадження розслідується за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча), якщо Зеленський на момент виходу ролика не обіймав жодної з посад, окреслених у цій статті? Чи є підозрюваний/підозрювані у справі? Чи затримані ці люди? Чи відоме їхнє місцезнаходження? Чи підготовлене для них повідомлення про підозру?

Ми також цікавились, чи буде відкрите провадження за цією ж ст. 346 щодо студії "Квартал 95" і її керівника Володимира Зеленського за фактом показу серіалу "Слуга народу" (зокрема, серії, де український президент, якого грає Зеленський, розстрілює український парламент з автоматів).

Чому це важливо: Ще до завершення досудового розслідування команда Зеленського заявила, що Нацполіції зібрала усю необхідну інформацію для висунення обвинувачення автору ролика, і що доля його буде несолодкою (до 5 років обмеження або позбавлення волі).

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