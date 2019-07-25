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ЗеКоманда про ролик, де фура збиває Зеленського: Доля автора буде несолодкою

Четвер, 25 липня 2019, 14:16

Джерело: сторінка команди Зеленського у Facebook

Нацполіція зібрала усю необхідну інформацію для висунення обвинувачення автору ролика, у якому фура збиває кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Пам’ятаєте провокаційне відео з вантажівкою, яке розмістив у себе на телеграм-каналі екс-президент Порошенко? Старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень та передбачуваного автора "шедеврального" відео".

"Доля автора буде несолодкою – обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Нацполіція працює максимально ефективно, і винні будуть покарані найближчим часом".

Деталі: Нацполіція за фактом розміщення ролика відкрила кримінальне провадження за статтею 346 "погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".  

У ККУ визначений повний перелік осіб, погроза або насильство щодо яких може розслідуватися за статтею 346.   

Серед них президент, голова ВР, нардеп, прем’єр-міністр, член Кабміну, голова чи член Вищої ради правосуддя, голова чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голова чи суддя Конституційного Суду або Верховного Суду, чи вищих спеціалізованих судів України, генпрокурор, директор НАБУ, уповноважений ВР з прав людини, голова або інший член Рахункової палати, голова Нацбанку, керівник політичної партії, а також їхні близькі родичі.

На момент публікації ролика Зеленський не займав жодної з перелічених посад.

"Українська правда" звернулася до поліції з проханням уточнити, чи вже є у справі про ролик з фурою підозрюваний або підозрювані. Офіційної відповіді ми наразі не отримали.

Джерело УП в поліції: "Досудове розслідування в рамках відкритого кримінального провадження по ролику триває. Наразі слідчі не вважають за можливе розголошувати подробиці досудового розслідування. Але після його завершення – громадськості та ЗМІ нададуть повну інформацію".

Деталі: Зеленський переміг на виборах президента.

До того в Україні був популярний серіал "Слуга народу", герой якого – простий шкільний вчитель Василь Голобородько, якого грає Зеленський, – стає президентом і намагається чинити не так, як досі чинили політики.

В одному з епізодів президент Голобородько після безуспішних спроб вмовити депутатів Верховної Ради проголосувати за реформи, розстрілює їх із двох автоматів.

"Українська правда" поцікавилася у поліції, чи відкриватимуть провадження за статтею "погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча" за фактом показу у фільмі сцени розстрілу парламенту президентом.  

Історія питання:

    • Вранці 11 квітня штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського заявив, що у Telegram-каналі, причетному до президента Петра Порошенка, опублікували відеоролик, за сюжетом якого Зеленського збиває фура, а в кінці відео з'являється біла доріжка, яка ймовірно, імітує кокаїн. Штаб відзначав, що радитиме посилити охорону після такої публікації.
    • У штабі Петра Порошенка заявляли, що не мають стосунку до відео з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де його збиває фура. 
    • В Адміністрації президента Порошенка запевнили УП, що з'ясують, як відео потрапило в телеграм.

Українська правда
Теми: Зеленськийполіціяреклама
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