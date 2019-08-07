Зеленський виділив квартири сім'ям 4 загиблих військових

Джерело: сайт Офісу президента

Президент Володимир Зеленський доручив виділити квартири родинам чотирьох українських військових, які у вівторок загинули на Донбасі.

Пряма мова: "Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири", - пише прес-служба.

Деталі: Про це йшлося на нараді з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України.

Під час зустрічі військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні. Також було обговорено подальші кроки.

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, зокрема, повідомив, що наразі резерви ЗСУ перебувають стані боєготовності. "Збройні сили готові до відповідного реагування у разі непрогнозованої ситуації", – наголосив він.

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