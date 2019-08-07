Зеленський виділив квартири сім'ям 4 загиблих військових
Середа, 7 серпня 2019, 13:18
Джерело: сайт Офісу президента
Президент Володимир Зеленський доручив виділити квартири родинам чотирьох українських військових, які у вівторок загинули на Донбасі.
Пряма мова: "Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири", - пише прес-служба.
Деталі: Про це йшлося на нараді з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України.
Під час зустрічі військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні. Також було обговорено подальші кроки.
Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, зокрема, повідомив, що наразі резерви ЗСУ перебувають стані боєготовності. "Збройні сили готові до відповідного реагування у разі непрогнозованої ситуації", – наголосив він.
Нагадаємо:
- З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
- Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції.
- 6 серпня 4 українських військових загинули у результаті таких обстрілів.
- За словами Хомчака, це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномета, яка влучила прямо в окоп, де військовослужбовці проводили інженерне обладнання своїх позицій.