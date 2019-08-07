Зеленський виділив квартири сім'ям 4 загиблих військових

8106 переглядів
Середа, 7 серпня 2019, 13:18

Джерело: сайт Офісу президента

Президент Володимир Зеленський доручив виділити квартири родинам чотирьох українських військових, які у вівторок загинули на Донбасі.

Пряма мова: "Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири", - пише прес-служба.

Деталі: Про це йшлося на нараді з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України.

Під час зустрічі військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні. Також було обговорено подальші кроки.

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, зокрема, повідомив, що наразі резерви ЗСУ перебувають стані боєготовності. "Збройні сили готові до відповідного реагування у разі непрогнозованої ситуації", – наголосив він.

Нагадаємо:

  • З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
  • Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції.
  • 6 серпня 4 українських військових загинули у результаті таких обстрілів.
  • За словами Хомчака, це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномета, яка влучила прямо в окоп, де військовослужбовці проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Донбас жертви армія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Кремлі розповіли свою версію розмови Зеленського з Путіним 7 серпня 2019, 13:01
Зеленський затвердив склад Комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу 7 серпня 2019, 12:44
На прохання звільнити Богдана Зеленський відповів: Уже звільнив 7 серпня 2019, 12:35
Усі новини
Головні новини
Зеленський у Туреччині заявив про спрощення відвідин окупованого Криму
Військові прокурори написали колективну заяву: Війна ще не всіх вилікувала
З’явилися імена загиблих під Павлополем: хлопцям було від 20 до 31 року
Зеленський – Путіну: Немає необхідності змінювати Конституцію України
Усі новини
Лайфхаки

7 способів, які допоможуть перестати хропіти

здоров'я

7 міфів про грудне вигодовування

Життя

Все, що треба знати про челенджі та їх небезпеку