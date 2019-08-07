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Зеленський виділив квартири сім'ям 4 загиблих військових

Середа, 7 серпня 2019, 13:18

Джерело: сайт Офісу президента

Президент Володимир Зеленський доручив виділити квартири родинам чотирьох українських військових, які у вівторок загинули на Донбасі.

Пряма мова: "Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири", - пише прес-служба.

Деталі: Про це йшлося на нараді з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України.

Під час зустрічі військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні. Також було обговорено подальші кроки.

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, зокрема, повідомив, що наразі резерви ЗСУ перебувають стані боєготовності. "Збройні сили готові до відповідного реагування у разі непрогнозованої ситуації", – наголосив він.

Нагадаємо:

  • З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
  • Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції.
  • 6 серпня 4 українських військових загинули у результаті таких обстрілів.
  • За словами Хомчака, це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномета, яка влучила прямо в окоп, де військовослужбовці проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Теми: ЗеленськийДонбасжертвиармія
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