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Члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди – HRW

Четвер, 8 серпня 2019, 16:22

Джерело: Human Rights Watch

Правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що члени праворадикальної організації "С14" відкрито висловлювали неонацистські погляди.

Повідомлення правозахисників: "Члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди та нападали на активісток жіночих рухів, ЛГБТІ-спільноти та ромські родини. Навесні 2018 року члени С14 напали на табір ромів у Києві, спалили намети та вигнали його мешканців, серед яких жінки та діти. Група, яка відкрито пропагувала ненависть і расову дискримінацію, не соромилася дій своїх членів: вона взяла на себе відповідальність за напад, а їхній керівник обіцяв продовжити такі дії в майбутньому".

Що було раніше: Праворадикальна організація виграла позов проти "Громадського телебачення" через публікацію, в якій "С14" характеризується як "неонацистська" організація.

Господарський суд Києва зобов’язав журналістів спростувати інформацію, оприлюднивши рішення суду, та заплатити "С14" судовий збір на суму 3,5 тисячі гривень.

Передісторія:

  • 4 травня 2018 року С14 схопили у Києві громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці незаконних угруповань "Л/ДНР" і силоміць привели в управління Служби безпеки.
  • Того ж дня англомовна служба Громадського додала допис у Твіттері: "Неонацистська організація С14 затримала колишнього бойовика так званої "ДНР" Рафаеля Лусваргі".
  • У липні 2018 року "С14" подала до суду проти "Громадського" "на захист честі, гідності та ділової репутації".

"Українська правда" у Threads

Теми: С14судправо
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