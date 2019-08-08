Члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди – HRW

Джерело: Human Rights Watch

Правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що члени праворадикальної організації "С14" відкрито висловлювали неонацистські погляди.

Повідомлення правозахисників: "Члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди та нападали на активісток жіночих рухів, ЛГБТІ-спільноти та ромські родини. Навесні 2018 року члени С14 напали на табір ромів у Києві, спалили намети та вигнали його мешканців, серед яких жінки та діти. Група, яка відкрито пропагувала ненависть і расову дискримінацію, не соромилася дій своїх членів: вона взяла на себе відповідальність за напад, а їхній керівник обіцяв продовжити такі дії в майбутньому".

Що було раніше: Праворадикальна організація виграла позов проти "Громадського телебачення" через публікацію, в якій "С14" характеризується як "неонацистська" організація.

Господарський суд Києва зобов’язав журналістів спростувати інформацію, оприлюднивши рішення суду, та заплатити "С14" судовий збір на суму 3,5 тисячі гривень.

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