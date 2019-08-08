Горбатюк подав позов проти Луценка

Джерело: прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва, коментар Сергія Горбатюка УП

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюка позивається до генпрокурора Юрія Луценка і просить суд скасувати наказ про службове розслідування.

Повідомлення прес-служби: "До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка до генерального прокурора Юрія Луценка".

Горбатюк у коментарі УП: "Підготували ми позов і відправляли його до суду. Може, з тиждень тому, точно не готовий сказати, бо я наразі у відпустці. ГПУ призначила службове розслідування, а ми оскаржили той наказ. Саме розслідування проводилось. Наразі, може, вже й завершене".

Деталі: Позивач просить суд скасувати наказ генпрокурора, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спецрозслідувань ГПУ передачі матеріалів кримінального провадження Національному антикорупційному бюро України.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Горбатюк не уточнив, про передачу матеріалів якого саме кримінального провадження йшлося.

Не змогли на це питання відповісти і в прес-службі генпрокурора, відзначивши, що ще не бачили позову.

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