США прокоментували пропозицію Зеленського розширити нормандський формат
П'ятниця, 9 серпня 2019, 00:40
Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.
Про це "Голосу Америки" заявив заступник помічника дерсекретаря США Джордж Кент.
"Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі", - заявив Кент.
"Для цього потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - додав посадовець.
Він також зазначив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.
Нагадаємо:
- В нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
- 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.
- 4 червня стало відомо, що Італія заявила про бажання брати участь у роботі нормандського формату.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив,що Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату.