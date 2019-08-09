США прокоментували пропозицію Зеленського розширити нормандський формат

Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.

Про це "Голосу Америки" заявив заступник помічника дерсекретаря США Джордж Кент.

"Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі", - заявив Кент.

"Для цього потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - додав посадовець.

Він також зазначив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.

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