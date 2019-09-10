В КНДР заявили про бажання відновити переговори з США і запустили нові снаряди

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Вівторок, 10 вересня 2019, 04:51

Джерело: Reuters

Північна Корея запустила два нерозпізнані снаряди в сторону Японського моря після заяви про готовність відновити переговори із США.

Деталі: Снаряди були запущені вранці 10 вересня з провінції Південний Пхеньян. Це відбулось після того, як 9 вересня віце-міністр закордонних справ Північної Кореї сказав, що Пхеньян готовий вести "всебічну дискусію" зі Сполученими Штатами наприкінці вересня.

Високопосадовець адміністрації Трампа заявив: "Нам відомо про снаряди, запущені з Північної Кореї. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і тісно консультуємось з нашими союзниками в регіоні".

Нагадуємо:

  • У липні Північна Корея запустила дві ракети ближнього радіусу дії. 
  • Наприкінці серпня дипломати з Великої Британії, Франції і Німеччини вказали на необхідність збереження санкцій щодо Північної Кореї після проведених Пхеньяном ракетних випробувань.

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Теми: ядерна зброя Північна Корея США


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