В КНДР заявили про бажання відновити переговори з США і запустили нові снаряди

Джерело: Reuters

Північна Корея запустила два нерозпізнані снаряди в сторону Японського моря після заяви про готовність відновити переговори із США.

Деталі: Снаряди були запущені вранці 10 вересня з провінції Південний Пхеньян. Це відбулось після того, як 9 вересня віце-міністр закордонних справ Північної Кореї сказав, що Пхеньян готовий вести "всебічну дискусію" зі Сполученими Штатами наприкінці вересня.

Високопосадовець адміністрації Трампа заявив: "Нам відомо про снаряди, запущені з Північної Кореї. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і тісно консультуємось з нашими союзниками в регіоні".

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