В КНДР заявили про бажання відновити переговори з США і запустили нові снаряди
Джерело: Reuters
Північна Корея запустила два нерозпізнані снаряди в сторону Японського моря після заяви про готовність відновити переговори із США.
Деталі: Снаряди були запущені вранці 10 вересня з провінції Південний Пхеньян. Це відбулось після того, як 9 вересня віце-міністр закордонних справ Північної Кореї сказав, що Пхеньян готовий вести "всебічну дискусію" зі Сполученими Штатами наприкінці вересня.
Високопосадовець адміністрації Трампа заявив: "Нам відомо про снаряди, запущені з Північної Кореї. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і тісно консультуємось з нашими союзниками в регіоні".
Нагадуємо:
- У липні Північна Корея запустила дві ракети ближнього радіусу дії.
- Наприкінці серпня дипломати з Великої Британії, Франції і Німеччини вказали на необхідність збереження санкцій щодо Північної Кореї після проведених Пхеньяном ракетних випробувань.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua