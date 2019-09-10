ООС: 13 ворожих обстрілів та один поранений

Від початку поточної доби порушень режиму тишу не зафіксовано.

9 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.

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