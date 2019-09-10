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ООС: 13 ворожих обстрілів та один поранений

Вівторок, 10 вересня 2019, 07:16

Джерело: Штаб ООС

9 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий дістав поранення. 

Деталі: Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. 

Противник вів обстріли неподалік Водяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного, Павлополя, Зайцевого, Троїцького та Причепилівки.  

Від початку поточної доби порушень режиму тишу не зафіксовано. 

Нагадуємо

  • 8 вересня проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.

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Теми: ООСДонбасвійнаМінські угоди
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