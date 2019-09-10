ООС: 13 вражеских обстрелов и один раненый
Вторник, 10 сентября 2019, 07:16
Источник: Штаб ООС
9 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.
Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Противник вел обстрелы вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного, Павлополя, Зайцевого, Троицкого и Причепиловки.
С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано.
Напомним:
- 8 сентября пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.