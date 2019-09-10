ООС: 13 вражеских обстрелов и один раненый

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Вторник, 10 сентября 2019, 07:16

Источник: Штаб ООС

9 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Противник вел обстрелы вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного, Павлополя, Зайцевого, Троицкого и Причепиловки.

С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним

  • 8 сентября пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Темы: ООС Донбасс война Минские соглашения


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